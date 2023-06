Política Lula quer discutir uso de moeda alternativa ao dólar nas cúpulas do G20 e dos Brics

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula propôs criação de uma moeda sul-americana e uma no âmbito dos Brics. Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula propôs criação de uma moeda sul-americana e uma no âmbito dos Brics. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta sexta-feira (23), o uso de moedas alternativas ao dólar para transações comerciais internacionais. Em Paris, ele disse que irá pautar o debate nas cúpulas do Brics (bloco formado com Rússia, China, Índia e África do Sul), em Johanesburgo, em agosto, e do G20, em Nova Délhi, em setembro.

A pauta agrada a potências rivais dos Estados Unidos, por contestar a predominância da moeda norte-americana como padrão internacional.

O presidente já propôs a criação de uma moeda sul-americana com essa finalidade, bem como uma no âmbito dos Brics. Brasil e China estabeleceram neste ano as bases para transações diretas entre real e yuan, sem necessidade de conversão ao dólar.

“Tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso a gente criar novas moedas para fazer comércio. Não sei por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Não sei por que Brasil e China não podem fazer nas nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Essa discussão está na minha pauta e, se depender de mim, ela vai acontecer na reunião do Brics e também na reunião do G20”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-quer-discutir-uso-de-moeda-alternativa-ao-dolar-nas-cupulas-do-g20-e-dos-brics/

Lula quer discutir uso de moeda alternativa ao dólar nas cúpulas do G20 e dos Brics

2023-06-23