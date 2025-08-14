Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Lula diz que o Brasil não vai ficar de “joelhos” e que Trump mente ao afirmar que o nosso país é mau parceiro comercial

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Lula respondeu afirmação onde Trump citou o Brasil como um "péssimo parceiro comercial".

Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula respondeu afirmação onde Trump citou o Brasil como um "péssimo parceiro comercial". (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quinta-feira (14) que o Brasil “não vai ficar de joelhos” para os Estados Unidos e que Donald Trump mente ao dizer que o país é mau parceiro comercial dos norte-americanos. “É mentira quando o presidente norte-americano diz que o Brasil é um mau parceiro comercial. O Brasil é bom, só não vai ficar de joelho para o governo americano”, disse Lula em um evento em Pernambuco.

Trump afirmou nesta quinta que o Brasil é um “péssimo parceiro comercial” e chamou o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro de “execução política”. As declarações foram dadas em conversa com jornalistas na Casa Branca.

Ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e à aproximação deles com a China, principalmente após a medida, Trump afirmou que não está preocupado e voltou a atacar o Brasil.

“O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas — como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que nós cobramos, e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. (…) Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas, e não estão felizes, mas é assim que funciona”, disse.

O Brasil tem déficit na relação comercial com os Estados Unidos desde 2009, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em 2024, considerando produtos e serviços, o déficit foi superior a US$ 28 bilhões.

O presidente americano também voltou a defender Bolsonaro:

“O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo… Quando eles pegam um presidente e eles o colocam na prisão ou estão tentando prendê-lo. Eu conheço esse homem e vou lhe dizer — eu sou bom em avaliar pessoas: acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa… Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro”, afirmou Trump.

Lula afirmou que a “democracia está julgando Bolsonaro” e que Trump seria julgado pelo Judiciário brasileiro caso a invasão do Congresso dos Estados Unidos tivesse ocorrido no Brasil.

“O que o Trump tem preocupação é que, vocês estão lembrados, o discurso deles é que nem o outro daqui. Que as eleições não eram sérias, que não podia perder. Ele [Trump] invadiu o Capitólio, morreram cinco pessoas. Eu disse ao presidente Trump: se você morasse no Brasil e tivesse feito o que fez nos EUA aqui também você seria julgado e se culpado, iria para cadeia”, disse Lula.

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) informou que 48% das exportações dos EUA ao Brasil chegam sem imposto e 15% têm taxação de até 2%. Embora a tarifa média de importação brasileira para o mundo seja de 12,4%, o imposto médio efetivo sobre as importações americanas é de 2,7%.

Segundo a entidade, essa diferença acontece porque:

– grande parte do que o Brasil importa dos EUA é isenta de imposto – aeronaves e peças, petróleo bruto e gás natural, por exemplo;
– mesmo quando há uma alíquota vigente, existem regimes aduaneiros especiais – “drawback”, ex-tarifário e Recof, por exemplo – que reduzem ou até eliminam por completo a cobrança nos itens trazidos dos EUA.
– Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China, com o petróleo liderando em receita entre os produtos vendidos aos norte-americanos.

Os EUA são um dos principais mercados para bens manufaturados brasileiros de maior valor agregado, como aeronaves, autopeças e máquinas. Um levantamento feito com base em dados públicos de comércio exterior, revela os principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos entre janeiro e junho de 2025. Confira o ranking abaixo:

– Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos — US$ 2,37 bilhões;
– Produtos semimanufaturados de ferro ou aço (baixo carbono) — US$ 1,49 bilhão;
– Café não torrado, não descafeinado — US$ 1,16 bilhão;
– Carnes bovinas desossadas e congeladas — US$ 737,8 milhões;
– Ferro-gusa (ferro fundido bruto não ligado) — US$ 683,6 milhões;
– Celulose (pasta química de madeira não conífera) — US$ 668,6 milhões;
– Óleos combustíveis e preparações de petróleo — US$ 610,2 milhões.

Os EUA são o maior consumidor de café do mundo e, com exceção de pequenos cafezais no Havaí e em Porto Rico, não produzem a commodity. O Brasil é de longe o maior fornecedor, respondendo por cerca de um terço de tudo o que é importado pelos americanos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana, com novo plano de carreira
https://www.osul.com.br/lula-rebate-trump-e-afirma-que-o-brasil-nao-vai-ficar-de-joelho-diante-dos-estados-unidos/ Lula diz que o Brasil não vai ficar de “joelhos” e que Trump mente ao afirmar que o nosso país é mau parceiro comercial 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana, com novo plano de carreira
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Por que o programa Mais Médicos virou alvo dos Estados Unidos, que diz que revogará visto de envolvidos nesta iniciativa

Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer “multa violenta” por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes