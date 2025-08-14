Política Advogado diz que a deputada federal Carla Zambelli está em greve de fome na prisão em Roma, e caiu batendo a cabeça antes de audiência na Itália

Parlamentar foi condenada pelo STF em junho a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do CNJ

Presa na Itália desde o dia 29 de julho, a deputada federal brasileira Carla Zambeli (PL-SP) caiu e bateu a cabeça horas antes de uma audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na quarta-feira (13). A informação foi dada pelo advogado da parlamentar, Fábio Pagnozzi. Ao chegar ao local, Zambelli disse que estava se sentindo mal, desmaiou, e precisou receber atendimento médico. A audiência terminou suspensa.

Em entrevista à Jovem Pan nessa quinta (14), Pagnozzi afirmou que a deputada vem fazendo greve de fome, e por isso está muito debilitada. Ainda segundo o advogado, ela enfrenta graves problemas de saúde na prisão, como fibromialgia, que acarreta dores generalizadas pelo corpo, e depressão.

“A audiência de hoje teve uma peculiaridade a mais: ela teve ali um membro escolhido pelo governo brasileiro, um advogado, para que advogasse contra ou a favor da extradição da deputada para o Brasil”, relatou Pagnozzi.

A sessão foi adiada e só deve ser retomada no dia 27 de agosto, segundo informações da embaixada do Brasil na Itália. Segundo a defesa de Zambelli, a lista de doenças será apresentada no tribunal como um dos argumentos para tentar convencer o juiz a colocá-la em liberdade ou converter a medida cautelar em uma prisão domiciliar.

A audiência está sendo conduzida pelo juiz italiano Algo Morgigni. Numa primeira sessão ocorrida em 1º de agosto, Zambelli se declarou vítima de perseguição política e manifestou o desejo de passar por um novo julgamento na Itália. Ela tem dupla cidadania.

Outra audiência estava marcada para esta quarta-feira na Seção do Tribunal de Apelação de Roma, que começaria a ser avaliado o pedido do governo brasileiro pela extradição da deputada.

A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho a 10 anos de prisão por falsidade ideológica e invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com integrantes do Judiciário que acompanham processos de extradição, ainda que a medida seja prevista no tratado bilateral assinado entre Brasil e Itália, o caminho para trazer Zambelli de volta ao país pode levar de um ano e meio a dois anos — e depende não apenas de decisões judiciais, mas também de avaliação política do governo de direita de Giorgia Meloni.

O atual governo italiano, liderado por Meloni, é de direita e ideologicamente alinhado a parte da base política de Zambelli. Por isso, mesmo com o aval da Justiça, há margem para resistência política à extradição.

