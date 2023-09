Política Lula recebe ministros para discutir situação do Rio Grande do Sul pós-ciclone

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Governo anunciou R$ 741 milhões para o Estado, mas Lula foi criticado por não visitar as áreas atingidas antes de viajar para o G20. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros do comitê interministerial criado para discutir e elaborar medidas para ajudar o Rio Grande do Sul após a devastação causada por um ciclone na região.

O encontro começou às 16h dessa terça-feira (12), no Palácio da Alvorada, e durou mais de duas horas.

Ao fim da reunião, Lula anunciou a liberação de R$ 600 milhões do FGTS para vítimas das chuvas no Sul, além do repasse já anunciado anteriormente. O presidente também disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai empenhar R$ 1 bilhão para ações de recuperação da economia da região. Será uma linha de crédito com juro zero, corrigida apenas pela inflação, destinada às pessoas jurídicas.

O grupo que se reuniu com o presidente engloba ministérios como o da Integração e Desenvolvimento Regional, das Cidades, do Meio Ambiente, entre outros. O encontro foi anunciado na manhã dessa terça pelo ministro-chefe da Secretária de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta.

“O presidente decidiu, agora, realizar uma reunião, às 16h, com o comitê interministerial que foi criado, pelo presidente em exercício, na sexta-feira, Geraldo Alckmin, que está acompanhando o andamento, os desdobramentos de todas as ações do governo relativa à tragédia no Rio Grande do Sul. Nós chegamos hoje a 47 óbitos, agora há pouco foi atualizada a informação que ainda temos oito pessoas desaparecidas”, disse o ministro.

Lula chegou da Índia na madrugada dessa terça. Em Nova Dehli, capital indiana, o presidente brasileiro participou das reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo.

O presidente foi criticado nas redes sociais por não ter visitado as áreas mais atingidas pelos estragos do ciclone antes da viagem internacional. Lula embarcou para a Índia na tarde de 7 de setembro, após participar do desfile da Independência, em Brasília.

Visita

De acordo com informações da GloboNews, Lula estuda vir ao Estado nesta quinta-feira (14).

No domingo passado, o governo federal anunciou um repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que viajou ao Rio Grande do Sul com ministros do governo.

Na semana passada, quando os estragos da chuva já assolavam o Rio Grande do Sul, o presidente focou em encontros em Brasília para destravar a reforma ministerial, com embarque do PP e Republicanos no governo.

