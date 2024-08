Política Lula sanciona lei que manda o SUS fornecer bengalas para cegos

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deficiência visual será confirmada por avaliação biopsicossocial e recursos terão cores específicas conforme a condição do usuário. (Foto: Ana Volpe/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Publicada na edição de segunda-feira (5), do Diário Oficial da União (DOU), a Lei n° 14.951/2024, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada, determina o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de bengalas longas para pessoas com deficiência visual e estabelece cores específicas do recurso para identificar a condição do usuário.

A nova legislação entra em vigor 180 dias após a publicação, ou seja, começa a valer em fevereiro de 2025.

São três cores. Branca para pessoas cegas, verde para quem tem baixa visão, ou visão subnormal, e vermelha e branca para gente surdocega.

A lei também estabelece que a deficiência visual será confirmada por meio de avaliação biopsicossocial e que o poder público é responsável pela divulgação do significado das bengalas longas e por esclarecimentos sobre direitos de seus usuários.

A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência declarou ao blog Vencer Limites que a nova lei fortalece a inclusão e exige ação. “Temos que fazer uma campanha forte sobre bengalas para agregar elementos e orientação, e garantir melhor atendimento às pessoas com deficiência visual”, diz Anna Paula Feminella.

Dispõe sobre a coloração da órtese externa denominada bengala longa, para fins de identificação da condição de seu usuário.

Leia a íntegra da lei:

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a coloração da órtese externa denominada bengala longa, para fins de identificação da condição de seu usuário.

Art. 2º A bengala longa, tecnologia assistiva utilizada como instrumento auxiliar na locomoção de pessoas com diferentes graus de deficiência visual, poderá ter as seguintes cores para identificação da condição de seu usuário:

I – branca: para pessoas com cegueira;

II – verde: para pessoas com baixa visão (visão subnormal);

III – vermelha e branca: para pessoas com surdocegueira.

§ 1º O Sistema Único de Saúde (SUS) fornecerá a bengala longa na coloração solicitada pela pessoa que a utilizará, conforme sua percepção das barreiras que lhe dificultam a participação plena e efetiva na sociedade.

§ 2º A avaliação da cegueira, da baixa visão (visão subnormal) ou da surdocegueira, quando necessária, será biopsicossocial e realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Art. 3º O poder público divulgará à sociedade o significado da coloração da bengala longa e os direitos das pessoas com cegueira, com baixa visão (visão subnormal) e com surdocegueira.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-sanciona-lei-que-manda-o-sus-fornecer-bengalas-para-cegos/

Lula sanciona lei que manda o SUS fornecer bengalas para cegos

2024-08-07