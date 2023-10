A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. A sanção presidencial foi publicada na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial da União. As novas regras estabelecem condições para a realização de penhora, hipoteca ou transferência de imóveis para pagamentos de dívidas. A equipe econômica do governo acredita que as medidas podem estimular o mercado de crédito.