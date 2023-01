Política Lula se diz contra abertura de CPI para apurar ataques em Brasília: “confusão tremenda”

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Para o presidente, o governo e os núcleos de inteligência dos órgãos federais têm condições de apurar os atos de forma autônoma. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que é contrário à abertura da CPI do Golpe, uma comissão no Senado para investigar os ataques e invasões aos prédios dos Três Poderes que aconteceram em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro. Para o petista, governo e os núcleos de inteligência dos órgãos federais têm mecanismos de investigação para conduzir o caso de forma autônoma. Segundo ele, a instalação de uma CPI pode “criar uma confusão tremenda”.

“Nós temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu nesse país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e ela pode criar uma confusão tremenda, sabe? Nós não precisamos disso agora”, disse em entrevista à GloboNews.

Após os ataques, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) coletou assinaturas para instalar uma comissão para investigar o episódio. Dentre os apoiadores estão Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e Marcos do Val (Podemos-ES), este último aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para defender sua tese, Lula elencou todos os avanços das investigações do governo até o momento. “O que nós podemos investigar numa CPI que a gente não possa investigar aqui e agora? Nós estamos investigando. Tem mil e trezentas pessoas presas. Nós estamos ouvindo depoimentos e pegando telefone celular. Nós temos filmagens das câmaras que mostram quem participou e que não participou. Nós sabemos quem foi negligente e quem não foi negligente. Nós já temos uma coisa. O que você pensa que a gente vai ganhar com uma CPI?”, perguntou.

O petista reiterou que a decisão é dos deputados e dos senadores, mas afirmou que, caso seja questionado sobre o fato, irá se posicionar contra. “Se, por acaso, eles me pedissem um conselho, o que é difícil, eu dizia: não façam CPI porque não vai ajudar.”

Durante a entrevista, Lula também afirmou que o ex-presidente Bolsonaro estava contando com um golpe para voltar dos Estados Unidos e reassumir o poder. O petista ainda prometeu se reaproximar dos militares, mas enfatizou que quer as Forças Armadas despolitizadas.

Após os ataques, o presidente declarou que “perdeu a confiança” nas Forças Armadas. “Eu perdi a confiança, simplesmente. Na hora que eu recuperar a confiança, eu volto à normalidade”, admitiu Lula. O atual governo já determinou o desligamento de 144 militares da ativa que trabalhavam na Presidência da República.

