Política Marina Silva se encontra com Greta Thunberg

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Marina confirmou a reunião durante uma entrevista coletiva com jornalistas nesta quinta-feira (19). Foto: Reprodução

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva, teve um encontro com a ativista ambiental Greta Thunberg em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial.

Marina confirmou a reunião durante uma entrevista coletiva com jornalistas nesta quinta-feira (19). O encontro também teve a presença de outras jovens ativistas mulheres.

“É muito bom verificar que temos uma terceira geração de ativistas, diferentemente da gente, que agia isoladamente na floresta, protegendo a floresta com nossos próprios corpos”, disse a ministra.

Nesta semana, Greta, foi detida com outros manifestantes durante um protesto contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luetzerath, na Alemanha, e foi logo liberada depois de um procedimento de identificação. A ativista sueca protestava contra a demolição do local para a reativação de uma mina de carvão.

De volta ao Brasil Depois de diversos compromissos, Marina deixa Davos nesta quinta. No começo desta tarde ela teve sua última participação no fórum, discursando brevemente em um painel que também teve a presença do cientista membro do IPCC, Carlos Nobre, e do governador do Pará, Helder Barbalho.

