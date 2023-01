Esporte São Paulo confirma contratação de David, ex-Inter

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atacante contratado no ano passado teve rendimento baixo no estádio Beira-Rio Foto: Divulgação/São Paulo Atacante contratado no ano passado teve rendimento baixo no estádio Beira-Rio (Foto:Divulgação/São Paulo) Foto: Divulgação/São Paulo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem espaço no time de Mano Menezes, David foi anunciado como jogador do São Paulo nesta quinta-feira (19). O atacante trazido do Fortaleza em 2022 acertou contrato de empréstimo com o clube paulista até o fim do ano. No acordo, o tricolor paulista tem a opção de compra do atleta de 27 anos ao fim da temporada.

Para contar com David por empréstimo até o final de 2023, o São Paulo irá pagar cerca de R$ 1 milhão ao Inter. Ao término do ano, o Tricolor terá a opção de comprar 90% dos direitos do atacante por 4 milhões de dólares.

David chegou ao Colorado no começo de 2022 vindo do Fortaleza. Para contar com o jogador, o Colorado pagou R$ 10,8 milhões ao clube nordestino por 45% dos direitos econômicos. Em 39 partidas com a camisa colorada, David marcou apenas dois gols, ambos no Gauchão, um contra o Aimoré e o outro no Grenal da fase de classificação.

David é o sétimo reforço do São Paulo para a temporada 2023. O clube contratou também o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Méndez, o meia-atacante Wellington Rato e os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte