Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

Durante a reunião, que não constou na agenda oficial, presidente falou pelo telefone com o apresentador. (Foto: Cláudio Kbene/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, na tarde da última quarta-feira (5), com duas filhas do apresentador Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Daniela Beyrute, que assumiu o cargo de CEO do SBT recentemente. A reunião, que ocorreu no Palácio do Planalto, não constava na agenda do presidente. Além das herdeiras de Silvio Santos, também participou o representante de Relações Institucionais da emissora, Roberto Franco.

O encontro ocorreu por volta das 16h, quando o presidente tinha agenda com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, que também estava presente. Durante a reunião, de acordo com uma nota divulgada posteriormente pelo Palácio do Planalto, Lula conversou por telefone com Silvio Santos.

Patricia Abravanel, um dos principais “rostos” da emissora com o afastamento do pai do cotidiano do canal, é casada com o ex-ministro das Comunicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Faria (PP-RN). Segundo Pimenta, o encontro teria feito parte de uma agenda de reuniões institucionais que o SBT tem feito com a nova CEO.

O último encontro de que se tem notícia entre Lula e Silvio Santos ocorreu em 2010, último ano do segundo mandato do petista à frente do Executivo. Na ocasião, a exemplo do que ocorreu agora, a reunião não constava na agenda oficial do então presidente.

Jean Wyllys

Lula recebeu nessa quinta-feira (6) o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) no Palácio do Planalto.

Jean Wyllys retornou ao Brasil na semana passada, depois de quatro anos no exterior. Em 2019, primeiro ano da gestão Jair Bolsonaro, ele abriu mão do mandato na Câmara dos Deputados e decidiu deixar o País.

Na ocasião, ele disse que estava recebendo várias ameaças de morte, que se intensificaram após o assassinato da então vereadora Marielle Franco (PSOL), em 2018.

No período em que esteve fora do Brasil, o ex-deputado fez um doutorado em Barcelona, na Espanha.

Em uma rede social, na última sexta-feira (30), a primeira-dama, Janja da Silva, comemorou a volta de Wyllys ao Brasil. Nessa quinta, ela publicou um vídeo com o ex-deputado. “Dia de dar um abraço apertado no nosso Jean Wyllys e dizer, pessoalmente, como é bom tê-lo de volta. O Brasil é seu!”, disse Janja.

Na gravação, Wyllys diz estar emocionado com o retorno ao Brasil e que quer “ajudar a construir” o País.

Lula se encontra com filhas de Silvio Santos, uma delas mulher de ex-ministro de Bolsonaro

