Ministro da Secretaria de Relações Institucionais diz que Lula vai receber líderes do União Brasil para confirmar a indicação de Celso Sabino ao Ministério do Turismo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2023

A atual ministra colocou o cargo à disposição em reunião com Lula. (Foto: Divulgação Lula/Ricardo Stuckert)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em nota, nessa quinta-feira (6), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá com líderes do União Brasil para confirmar a indicação do deputado Celso Sabino como novo ministro do Turismo.

Sabino substituirá Daniela Carneiro à frente da pasta. A atual ministra colocou o cargo à disposição em reunião com Lula nessa quinta, no Palácio do Planalto. A troca será oficializada após a reunião com representantes do União Brasil, cuja data será definida nesta sexta-feira (7).

“O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil”, disse Padilha.

A expectativa é de que participem do encontro com Lula lideranças do União como Luciano Bivar (PE), Elmar Nascimento (BA), Sabino (PA) e o senador Davi Alcolumbre (AP).

Mais cedo, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou a jornalistas que Daniela permaneceria no cargo. Em um segundo momento, ele confirmou que a colega colocou o cargo à disposição e que aguardava pela definição do substituto para deixar o ministério.

Apoio

Padilha, que responde pela articulação política do governo junto ao Congresso Nacional, afirmou que Lula agradeceu a Daniela o “excelente trabalho” feito nos seis meses à frente da pasta do Turismo.

Marido de Daniela e prefeito de Belford Roxo, Waguinho participou da reunião com Lula e Padilha nessa quinta.

“Hoje, o presidente Lula e eu recebemos, no Palácio do Planalto, a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Waguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo”, diz a nota.

A mudança no Turismo faz parte das ações do Planalto para assegurar mais votos do União na Câmara, onde o partido tem 59 deputados.

Daniela foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro e, junto com Waguinho, apoiou Lula na eleição do ano passado. A parlamentar foi uma das três indicações do União para ministérios, porém como decidiu deixar o partido, perdeu o apoio dos deputados, que pressionaram pela troca.

O União também está à frente dos ministérios das Comunicações (Juscelino Filho) e Integração Regional (Waldez Goes).

