Política Lula se encontra com o presidente de Cuba no segundo dia de sua viagem internacional

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Um dos principais assuntos da conversa foi a retomada das relações diplomáticas entre os dois países. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula se reuniu nessa terça-feira (24), em Buenos Aires, na Argentina, com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Um dos principais assuntos da conversa foi a retomada das relações diplomáticas entre os dois países, esvaziadas durante o governo Jair Bolsonaro.

Lula reforçou a Díaz-Canel que o Brasil voltará a condenar internacionalmente o embargo comercial, econômico e financeiro dos Estados Unidos a Cuba.

Área médica

Na conversa, os presidentes brasileiro e cubano também discutiram cooperação na área médica entre os dois países, sobretudo relacionado a produção de vacinas.

A possível retomada do programa “Mais Médicos”, com o intercâmbio de profissionais cubanos ao Brasil, não foi abordada na conversa, segundo o ex-chanceler Celso Amorim, que acompanhou a reunião bilateral.

Atual chefe da assessoria especial de Lula, Amorim disse que Lula e Díaz-Canel também não abordaram a violação aos direitos humanos por parte do regime cubano. “Não é o papel do Brasil ficar fazendo repreensão”, disse o ex-chanceler.

Encontros bilaterais

Além de Cuba, Lula teve outras três reuniões bilaterais. Uma delas com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, a quem o petista convidou para visitar o Brasil ainda em 2022.

Os outros dois encontros foram com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e com o diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), Qu Dongyu.

Uruguai

Em continuidade da agenda de viagens por países vizinhos da América do Sul, o presidente Lula desembarca nesta quarta-feira (25) em Montevidéu, no Uruguai. Lula se reunirá com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou e receberá um prêmio pela sua atuação em defesa do meio ambiente entregue pela Intendência da cidade. A previsão é de que ele também se encontre com o amigo e ex-presidente Pepe Mujica.

A previsão é de que Lula visite a residência oficial do presidente Lacalle Pou, em Suárez e Reyes. Após a reunião, será feita uma declaração conjunta à imprensa. Lula também deverá receber a medalha “Más Verde”, em reconhecimento aos esforços feitos pelo presidente Lula em defesa do meio ambiente.

Após a entrega do prêmio, Lula deverá visitar a chácara do ex-presidente Mujica. Ao final da agenda, o presidente retorna ao Brasil.

Na comitiva internacional, acompanham o chefe do Executivo brasileiro o chanceler Mauro Vieira; os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República; além do assessor especial da Presidência, embaixador Celso Amorim, e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.

