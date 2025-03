Política Lula se reúne com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier no Uruguai

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Lula (D) e Frank-Walter Steinmeier discutiram a importância da América Latina e da União Europeia em defender a "democracia" e o "multilateralismo" Foto: Ricardo Stuckert/PR Líderes discutiram a importância da América Latina e da União Europeia em defender a "democracia" e o "multilateralismo" Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, neste sábado (1º) com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, aproveitando a presença dos chefes de Estado no Uruguai, para a posse de Yamandú Orsi.

Os líderes discutiram temas de relevância internacional, como a importância da América Latina e da União Europeia em defender a “democracia” e o “multilateralismo”.

Em nota do governo federal, o presidente brasileiro destacou que “a Alemanha é um parceiro essencial do Brasil” em iniciativas globais, especialmente na “promoção do acordo entre Mercosul e União Europeia”, ressaltando o esforço do combate à mudanças climáticas e em “prol do sucesso da COP30”.

Lula recebeu Luisa González

Lula recebeu, também neste sábado, a candidata à presidência na eleição do Equador, Luisa González. O presidente brasileiro disse que, no encontro, os dois trataram do “contexto político na América do Sul”, além de expressarem “concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente”.

Por meio de nota divulgada pelo governo federal, o presidente brasileiro desejou que “as eleições no segundo turno no Equador”, previstas para o dia 13 de abril, “transcorram de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça”.

Essa é a primeira viagem internacional de Lula, desde que precisou passar por uma cirurgia para conter um sangramento no cérebro. Dentre os compromissos, o presidente já se encontrou também com presidentes sul-americanos.

Lula se reúne com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier no Uruguai

