Economia Lula se reúne com quatro ministros para discutir desconto para eletrodomésticos

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Governo avalia trabalhar com crédito tributário ou reduzir as alíquotas dos tributos federais sobre os produtos. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a manhã dessa sexta-feira (14) uma reunião com quatro ministros e uma das pautas é o possível programa para baratear o custo de eletrodomésticos. Outro tema na reunião é o andamento do programa Desenrola, que terá a primeira etapa colocada em prática nesta próxima semana.

O encontro reuniu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; o titular da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e Rui Costa, da Casa Civil.

Em evento no Planalto, na última quarta (12), Lula sugeriu um redesenho do programa de desconto para eletrodomésticos – bandeira do seu segundo mandato, em 2009.

O governo pode trabalhar com crédito tributário (descontos de impostos no futuro) ou reduzir as alíquotas dos tributos federais sobre os produtos. De uma forma ou de outra, há impacto no orçamento.

No momento, a equipe econômica trabalha para reduzir, ainda em 2023, o déficit primário nas contas públicas – que tem projeção de ficar em torno de 1% do PIB, algo próximo de R$ 100 bilhões. Para o ano que vem, a meta é zerar o rombo.

Haddad

Fernando Haddad afirmou nessa sexta que a pasta ainda não recebeu nenhuma “encomenda” do presidente Lula sobre uma suposta reedição da redução de tributos para a compra de eletrodomésticos – medida já adotada em 2009.

“Não houve encomenda nenhuma para nós, nem sei se haverá, para falar a verdade. Mas não houve nenhuma encomenda para nós”, declarou.

Haddad afirmou que o presidente não tocou no assunto durante o encontro na manhã dessa sexta. Segundo ele, a pauta da reunião foi o programa de renegociação de dívidas, Desenrola, e o Orçamento de 2024.

Em 2009, durante o seu segundo mandato como presidente, Lula lançou um programa que reduziu o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sobre itens da linha branca – produtos como geladeira, fogão, micro-ondas, lava-roupas e lava-louças.

“Até falei para o Alckmin: ‘Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez?’. Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos”, disse Lula durante cerimônia de condecoração de cientistas e pesquisadores.

O presidente também se dirigiu à ministra do Planejamento, Simone Tebet, pedindo que ela “abra a mão um pouquinho”, para o governo poder “facilitar a vida do povo que quer ter acesso” aos produtos.

Lula se reúne com quatro ministros para discutir desconto para eletrodomésticos

2023-07-14