Lula sinaliza com três ministérios ao PSD e outros três ao União Brasil

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2022

O cálculo busca garantir a "governabilidade" do futuro presidente. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizou nessa quarta-feira (28) que entregará três ministérios ao PSD e outros três ao União Brasil. O cálculo busca garantir “governabilidade” – ou seja, votos que acompanhem o governo na votação de projetos no Congresso.

Para o PSD, até o momento, estão previstos:

o Ministério da Agricultura, que deve ficar com o senador Carlos Fávaro (MT);

o Ministério de Minas e Energia, para onde está cotado o senador Alexandre Silveira (MG);

e o Ministério da Pesca e Aquicultura, que deve contemplar a bancada do PSD na Câmara e ser comandado pelo deputado André de Paula (PE).

Já para o União Brasil, a lista é composta pelas pastas de Integração e Desenvolvimento Regional e Turismo.

Para a primeira, um nome inicialmente cotado era do líder do União na Câmara, deputado Elmar Nascimento (BA). A indicação, no entanto, sofre forte resistência do PT baiano – e o impasse terá que ser resolvido por Lula com o União. Entraram no páreo o senador Davi Alcolumbre (AP) e a deputada Dorinha (TO).

Para o Turismo, o cotado é Juscelino Filho (MA). Para as Comunicações, Paulo Azi (BA).

Interlocutores do presidente eleito, no entanto, afirmam que Lula recebeu a garantia de que esse “mapeamento” ministerial garantiria votos de PSD e União na Câmara e no Senado. Ou seja: na prática, traria as duas siglas para a base do governo.

