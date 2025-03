Brasil Lula conclui viagem à Ásia com fechamento de acordos comerciais no Vietnã

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Antes de encerrar a viagem, o presidente brasileiro participou de uma coletiva de imprensa. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente Lula terminou a viagem de uma semana pela Ásia fechando acordos comerciais no Vietnã.

Neste sábado (29) pela manhã, o presidente Lula visitou o Museu de História Militar do Vietnã. Logo depois, o presidente Lula e o primeiro-ministro vietnamita participaram do encerramento de um Fórum Empresarial, em um hotel em Hanói.

Nesse encontro, Pham Minh Chinh oficializou que o país vai retomar a importação de carne bovina brasileira. O presidente Lula disse que essa iniciativa é o primeiro passo para que as trocas comerciais entre os países alcancem US$ 15 bilhões até 2030. Lula também falou sobre as negociações para a venda de aviões da Embraer ao Vietnã. Esse acordo ainda não foi assinado.

Antes de encerrar a viagem, o presidente brasileiro participou de uma coletiva de imprensa. Lula voltou a criticar o presidente americano, Donald Trump, pela guerra tarifária. Disse que o Brasil ainda vai negociar com os Estados Unidos antes de recorrer à Organização Mundial do Comércio ou impor tarifas de volta.

Ao ser perguntado sobre as negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, Lula elogiou o presidente americano:

“Eu poderia ser radical contra o Trump, mas na medida em que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que, nesse aspecto, o Trump está no caminho certo. A conversa para ter paz é colocar Putin e Zelensky em torno de uma mesa, com quem eles convidarem para participar. E parar de atirar e começar a plantar comida e discutir paz”.

Lula chega a Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a Brasília neste domingo (30.mar.2025). O petista desembarcou por volta das 9h40. Lula retorna ao Brasil depois de viajar ao Japão e ao Vietnã para negociar acordos comerciais de importação e estreitar a relação com os 2 países asiáticos. Esta foi a sua 1ª viagem intercontinental em 2025.

O chefe do Executivo passou 7 dias fora do Brasil em compromissos divididos entre os 2 países. Desde 1º de janeiro de 2023, quando assumiu o 3º mandato, Lula esteve 96 dias no exterior.

O petista já havia saído do país em 2025 para a posse do presidente uruguaio, Yamandú Orsi, em 1º de março. Na ocasião, passou apenas 1 dia no país e se encontrou com políticos locais. As informações são do portal Poder 360.

