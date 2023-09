Cláudio Humberto Lula torrou R$ 709 mil alugando carrões na África

Por Cláudio Humberto | 27 de setembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O tour do presidente Lula e da primeira-dama Janja pelo continente africano custou ao pagador de impostos R$ 709 mil somente com o aluguel de carrões com motorista para o casal e comitiva circularem na África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Os contratos foram em dólar e o valor convertido na cotação atual da moeda. A coluna teve acesso aos valores por meio da Lei de Acesso à Informação.

Fatura alta

Só na África do Sul foram gastos 78,2 mil dólares (R$ 389,7 mil) no aluguel desses carrões para Lula & cia. pelo prazo de 2 dias em meio.

Custo monoglotas

O pagador de impostos do Brasil ainda bancou intérpretes, na África do Sul, que custaram inacreditáveis R$ 35.837,86.

Carteira

Entre 24 e 27 de agosto, o casal esteve na Angola, onde os veículos alugados custaram 46,2 mil dólares, equivalentes a R$ 230,4 mil.

Hora cara

Alugaram carrões com motoristas até em São Tomé e Príncipe, onde Lula e Janja ficaram por 5 horas. Torraram R$ 89 mil (17,8 mil dólares).

Aspone racista perde cargo para “preservar” Anielle

O governo demitiu a assessora racista do Ministério da Igualdade Racial para tentar poupar a atitude deslumbrada da ministra Anielle Franco, exibindo-se nas redes sociais a bordo do jato da FAB que a levou a São Paulo para torcer pelo seu time, Flamengo, derrotado no Morumbi. O uso abusivo da mordomia, em outros governos, recebia tratamento de escândalo, mas desta vez o caso foi praticamente ignorado na mídia e até pelos sempre atentos membros do Ministério Público Federal (MPF).

Aposta no esquecimento

A jogada do governo, ao dispensar da assessora por intolerância racial, é oferecer mais um pretexto para que mídia e MPF “esqueçam” o episódio.

Casa Civil que mandou

A demissão foi ordenada pela Casa Civil da Presidência da República, diante da repercussão negativa de todo o episódio.

Voo da alegria na FAB

A aspone estava com Anielle no voo da alegria, e depois publicou post racista contra torcedores do São Paulo e com insultos aos paulistas.

Perícia forjada

O petista Rogério Correia (MG) tentou submeter Augusto Heleno a bulliying, com áudio “periciado” com falas do general. O ex-GSI de Bolsonaro não titubeou e mandou na lata: a “perícia” é forjada.

O ex “desgastado”

Jair Bolsonaro foi ovacionado no São Paulo Boat Show, nesta terça (26), e ainda conversou com visitantes e posou para fotos, dando sinais de recuperação da cirurgia a que foi submetido dias atrás.

Passe no RH

A assessora de Anielle Franco que xingou torcedores levou a crise para o X, ex-Twitter, com a hashtag #foraaniellefranco, que chegou a ficar nos assuntos mais comentados. A moça foi demitida para “reduzir danos”.

Reincidência

Rodolfo Nogueira (PL-MS) chamou de “doação” o dinheiro do Brasil para projetos na Venezuela e Cuba. “Não podemos cair nesse escândalo, novamente, de emprestar dinheiro para países comunistas, sem crédito”.

Descobrimento-golpe

A deputada Célia Xakriabá (nome civil Célia Nunes Ferreira), do Psol-MG, defendeu a criação de “uma CPI para investigar o golpe de 1500”. Só faltou explicar quem iria investigar, ou até mesmo convocar.

Crescimento

O PIB do Paraná registrou impressionante alta de 8,6%. É mais que o dobro do índice nacional de 3,7%. “Desempenho econômico extraordinário’, celebrou o estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD-PR).

Painel do Diesel

O Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC) atualizou o “Painel do Diesel” que mostra média do valor do combustível pelo País. A capital com o valor mais em conta é São Luís (MA) R$6,20 o diesel tipo S10 e R$5,69 o comum. Rio Branco é a mais cara: R$7 o S10, R$6,91 o outro.

Defesa da censura

Ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern foi à assembleia da ONU para criticar a liberdade de expressão e sugeriu que uma espécie de censura é “arma necessária” para combater a desinformação.

Pensando bem…

…Ministério da Igualdade Racial pregar intolerância é como ministra se esbaldar em jatinho da FAB e pedir “respeito ao dinheiro público”.

PODER SEM PUDOR

Hamlet brasileiro

O médico Maurício Lacerda Filho visitou o irmão Carlos Lacerda no cárcere, em 1968, depois do AI-5, tentando convencê-lo a desistir da greve de fome: “Não estou aqui para falar como médico, nem mesmo como irmão. Vim trazer uma palavra de lucidez. Esta greve de fome é uma loucura!” Lacerda só desistiu do jejum ao ouvir um argumento poderoso: “Acabe com esta besteira. Você está querendo bancar o Hamlet na terra de Dercy Gonçalves?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

