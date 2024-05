Cláudio Humberto Onze ministros viram alvo por mau comportamento

Por Cláudio Humberto | 12 de maio de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Já são 11 os ministros de Lula dos quais deputados exigem explicações sobre má conduta no enfrentamento ao desastre no Rio Grande do Sul causado pelas chuvas.

Em pior situação está o ministro da Propaganda, Paulo Pimenta (Secom), que acionou a Polícia Federal para investigar cidadãos e parlamentares por críticas em redes sociais.

São seis pedidos de convocação e um de informação. Pimenta acabou complicando Ricardo Lewandowski (Justiça), que soma cinco pedidos de convocação.

Boca suja

Pimenta ainda tem que explicar fala sobre “botar pra f* com eles” em reunião sobre as enchentes no Rio Grande do Sul.

Explica, Marina

Marina Silva (Meio Ambiente) também está na lista de convocação para explicar impactos ambientais e as ações tomadas em resposta à crise.

Purificadores para Gaza

Sobrou para o chanceler de enfeite Mauro Vieira explicar o envio de purificadores de água para a Gaza enquanto o Sul precisa de socorro.

Só atrapalha

Deputados também querem que Rui Costa (Casa Civil) explique conduta da ANTT, que barrou e multou caminhões com doações ao Sul.

Governo tenta intimidar chamando críticas de “fake”

É cada vez pior o odor que exala da fake news do governo para tentar desqualificar o flagrante do SBT dos caminhões multados pela ANTT, agência federal de transportes, por não apresentarem “nota fiscal” dos donativos aos gaúchos.

O governo insistiu que era “fake news”, apesar dos vídeos do flagrante, multas expedidas e entrevistas das vítimas do abuso. Ficou clara a nova estratégia de intimidar notícias desfavoráveis taxando-as de “fake news” e usando a Polícia Federal contra os autores.

Mitomania

O governo insistiu na mentira mesmo após o diretor da ANTT, Rafael Vitalle, confirmar terem sido seis casos e prometer anular as multas.

Testemunha

O governo não recuou nem quando do pessoal da Defesa Civil apareceu em vídeo ao lado do governador Jorginho Mello (SC) atestando o fato.

Ministério da Verdade

A máquina de propaganda do Planalto se voltou contra o governador Jorginho Mello, passando a acusá-lo de “fake news”. Que vergonha.

Nova presepada

Denúncias no X dão conta do bloqueio, pelo Ibama, de obra para alargar uma seção da BR-116, destruída nas enchentes: empresários voluntários que faziam o trabalho não tinham “autorização do órgão ambiental”.

Quem quer dinheiro?

Fez parte do acordo para a aprovação do imposto DPVAT no Senado a liberação de R$3,6 bilhões (de R$5,6 bilhões) em emendas de comissão vetadas por Lula. No dia seguinte à aprovação, o veto foi derrubado.

Fábrica de marajás

A CCJ do Senado prepara regalia para servidores que ocupam cargos comissionados na Câmara, no Senado e no TCU. Quer pagar meia ao servidor mais meia remuneração bruta por cada 12 meses de trabalho.

STF parceiro

O senador Márcio Bittar (União-AC) vê “a utilização do STF pelo governo” como preocupante: “O governo senta para negociar enquanto o STF ganha tempo e avança no ganho de poder exagerado e descabido”.

Portugal solidário

Já são mais de 150 toneladas as doações de roupas e alimentos arrecadadas em Portugal para ajudar a população do Sul que sofre em decorrência do dilúvio. Holanda e Israel também têm ajudado.

Amália na UTI

É grave o estado de saúde da deputada Amália Barros (PL-MT), informa boletim médico, divulgado na sexta (10). Amália foi internada em 1º de maio para retirar nódulo no pâncreas. A parlamentar está na UTI.

Conta outra…

Pegou muito mal a afirmação de Fernando Haddad (Fazenda) durante entrevista na TV do governo, na qual ninguém acreditou, de que Lula lhe telefona para perguntar “o preço disso, o preço daquilo”, como o arroz.

Gaúchos no escuro

Nas contas do Ministério de Minas e Energia, o dilúvio no Rio Grande do Sul deixou cerca de 1,2 milhão de pessoas sem luz elétrica, quase 10% dos gaúchos. A normalização do serviço depende do recuo da água.

Pensando bem…

… Melhor doador que “só quer aparecer”, mas doa, do que governante falastrão que não honra a promessa bilionária.

PODER SEM PUDOR

Doador solícito

Juarez Távora era candidato a presidente e foi a São Luís (MA) com o governador de São Paulo, Jânio Quadros, que o apoiava. Momentos antes, Adhemar de Barros, adversário de Jânio, deixava o mesmo hotel que receberia a dupla, quando o abordaram pedindo dinheiro para “entidades beneficentes”.

Solícito, Adhemar prometeu uma doação generosa, mas o pedido deveria ser feito à “pessoa certa”, prestes a chegar: “É o dr. Jânio Quadros”. Os pedintes ficaram animados e Adhemar deu mais uma dica: “Se ele não quiser dar, insistam. O homem é um tremendo pão-duro.”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

