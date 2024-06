A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. Com o ato, Meyer foi oficialmente retirado do cargo de embaixador no país do Oriente Médio. O posto ficará sob responsabilidade do diplomata Fábio Moreira Farias, que atualmente é o número dois da embaixada.

Meyer estava à frente da embaixada do Brasil em Israel quando declarações de Lula sobre o conflito entre o Exército israelense e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza geraram uma crise diplomática. Na ocasião, o petista comparou a ofensiva israelense ao Holocausto e foi declarado “persona non grata” em Israel.

Na sequência, o chanceler israelense, Israel Katz, levou Meyer ao Museu do Holocausto, o que foi visto por diplomatas brasileiros como uma forma de “humilhar” o diplomata e, consequentemente, o próprio Brasil.