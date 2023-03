Política Lula vai à China no fim do mês

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ex-presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanharão Lula. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março, segundo fontes do Palácio do Planalto. No avião presidencial, devem embarcar também a ex-presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Economia, Fernando Haddad.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, também acompanha o presidente na viagem, mas não está definido se irá no avião da FAB porque há a possibilidade de que o chanceler embarque alguns dias antes.

Segundo informações da CNN Brasil, Dilma vai acompanhar Lula para que seja sacramentada sua indicação à presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A agenda de compromissos central está prevista para os dias 27 a 29, em Pequim, sendo que os principais encontros serão no dia 28. No dia 30, a comitiva segue para Shangai, provavelmente para tratar da indicação de Dilma NBD, que tem sede na cidade.

O Itamaraty ainda não confirma a viagem, mesmo que o presidente Lula já tenha falado que a ida à China está prevista para março.

Há a expectativa de que entre os temas abordados na viagem, Lula fale com o presidente chinês Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia. Mas fontes ligadas ao Partido Comunista Chinês disseram anteriormente que os apelos de Lula para a entrada da China em grupo pela paz na Ucrânia “devem entrar por um ouvido e sair por outro”.

Os chineses podem inclusive pedir para que o assunto guerra seja retirado da pauta durante a visita de Lula ao país.

Fontes ligadas ao governo chinês dizem que Lula pode ter mais sorte ao falar de fome do que de guerra na Ucrânia. Lula e o presidente chinês Xi Jinping devem conversar sobre uma aliança global Brasil-China contra a fome e a pobreza, nos moldes da aliança da China com a África.

Da parte dos chineses, há interesse em abordar também parcerias no setor de energia.

A comitiva brasileira deve operar politicamente para que os chineses comprem a planta da empresa americana Ford em Camaçari, na Bahia.

A ideia é apresentar aos chineses benefícios da compra, como isenções fiscais que o governo da Bahia estuda conceder. Para o governo brasileiro, a consolidação do negócio seria simbólica por diversos pontos.

Mas o principal: trata-se de uma empresa americana que deixou o país e que seria comprada por uma empresa chinesa no estado há mais tempo governado pelo PT no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-vai-a-china-no-fim-do-mes/

Lula vai à China no fim do mês