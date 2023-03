Política Por telefone, Lula e rei Charles III discutem a crise climática

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente não mencionou se foi convidado para a coroação do monarca, marcada para 6 de maio. (Fotos: Ricardo Stuckert e The Royal Family)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou na tarde dessa segunda-feira (6) que conversou por telefone com o rei Charles III, da Inglaterra, sobre parcerias entre os dois países e questões climáticas.

“Conversei agora por telefone com o Rei Carlos III, do Reino Unido. Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente”, postou Lula em uma rede social.

Havia uma expectativa de que os dois falassem sobre convite para Lula ir à coroação de Charles. O presidente não mencionou nada sobre isso.

Charles é rei desde o ano passado, porém receberá a coroa oito meses depois da morte da mãe, a rainha Elizabeth II. A rainha de 96 anos morreu em setembro de 2022, após um reinado de 70 anos.

A coroação de Charles III está marcada para 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres.

Uma nota divulgada pelo governo brasileiro informou ainda que Lula e Charles conversaram sobre agenda bilateral entre os dois países nas áreas comercial, cultural e de ciência e tecnologia. Os dois líderes mencionaram a “cooperação entre Fiocruz e a Universidade de Oxford na produção da vacina AstraZeneca contra a covid-19”, de acordo com o Palácio do Planalto.

Meio ambiente

Lula tem feito do discurso a favor do meio ambiente uma de suas principais bandeiras no cenário internacional. O presidente quer liderar um movimento de países a favor de medidas para conter o aquecimento global e promover o desenvolvimento econômico sustentável.

Charles, por sua vez, desde que era príncipe, já afirmava ser necessário combater as mudanças climáticas para preservar o planeta para as próximas gerações.

Lula e Charles não têm um encontro oficial desde 2009, quando o então príncipe de Gales esteve em Brasília. Os dois se reuniram no Palácio do Planalto.

Na posse de Lula como presidente, em janeiro deste ano, a embaixadora britânica Stephanie Al-Qaq entregou uma carta na qual o rei felicitou Lula, destacou a “amizade calorosa” entre Brasil e Reino Unido e citou a necessidade de estimular o desenvolvimento sustentável e enfrentar as mudanças climáticas.

Em janeiro, Lula recebeu o chanceler alemão, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto para debater questões climáticas e prometeu retirar garimpeiros de terras Yanomamis. No mês passado, em visita ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o petista recebeu “apoio inicial” ao Fundo Amazônia. Lula também defendeu a existência de uma “governança global” para a questão climática, que passaria por reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/por-telefone-lula-e-rei-charles-iii-discutem-a-crise-climatica/

Por telefone, Lula e rei Charles III discutem a crise climática