Cacique deve pleitear medidas concretas do governo em relação à demarcação de terras indígenas e ao combate ao garimpo ilegal. (Foto: Audiovisual/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar nesta sexta-feira (4), com o cacique Raoni Metuktire, na aldeia Capoto/Janira, no Mato Grosso. O território fica no Parque Nacional do Xingu. A visita acontece dois dias após a passagem da atriz Angelina Jolie pelo território indígena.

O convite foi feito a Lula em fevereiro, quando o presidente recebeu lideranças da região no Palácio da Alvorada. Segundo o Planalto, deverão ser abordados temas como segurança alimentar, mudanças climáticas e fortalecimento das culturas. O assunto mais polêmico no entanto, deverá ser a demarcação de terras indígenas.

Raoni foi uma das figuras escolhidas para subir a rampa do Palácio do Planalto e colocar a faixa presidencial em Lula durante a cerimônia da posse em 2023. O gesto simbólico e inédito teve como objetivo representar diferentes etnias, raças e classes que formam a população brasileira.

Em outubro do ano passado, Raoni já havia ido pessoalmente a Brasília para

tentar uma reunião fora da agenda com Lula. Ele não foi recebido, mas acabou

marcando a conversa seguinte com as lideranças que terminou, por fim, com a

confirmação da visita desta semana.

Segundo foi divulgado à época da passagem pela capital federal, o cacique queria conversar com Lula sobre demandas do movimento indígena e, principalmente, sobre a demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, que fica entre o Mato Grosso e o Pará. O território é considerado para os Caiapós — um dos povos que habita a região — e foi onde Raoni passou a juventude e onde seu pai está enterrado.

A região também tem sido alvo de atividade do garimpo ilegal e, no ano passado, foi atingida pelos incêndios que assolaram o País. No total, o Parque Nacional do Xingu ocupa uma área de mais de 2,6 milhões de hectares, em uma zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia, onde vivem mais de 5.500 indígenas de diferentes etnias e territórios.

Tensão

A ida de Lula ao Xingu acontece em um momento de relações estremecidas entre o governo e as lideranças indígenas, que têm demonstrado descontentamento com a demora na demarcação de territórios e a aparente falta de esforço do governo para barrar o marco temporal.

A lei que estabelece que os povos indígenas têm direito apenas às terras que já ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da Constituição, foi aprovada pelo Congresso em 2023. A decisão, no entanto, está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) porque contraria decisão do tribunal.

Em entrevista à revista Veja em agosto do ano passado, o ambientalista, escritor e filósofo Ailton Krenak criticou a inépcia do governo Lula nas questões relativas aos povos originários.

“Nunca teve reforma agrária, não tem demarcação de área legítima, vivemos um assalto repetido às fronteiras agrícolas — a da vez agora é a Amazônia. As terras públicas estão sendo apropriadas por empresas e sujeitos espertos. Isso é tão escrachado, tão repetidamente discutido, que chega a cansar a inteligência repetir essa conversa”, afirmou.

O próprio cacique Raoni já havia feito críticas a Lula meses antes. Em outubro de 2023, afirmou que o presidente não havia cumprido o que prometeu — como o veto parcial ao marco temporal e a ausência de políticas efetivas de cuidado à saúde indígena.

Angelina Jolie

Angelina Jolie visitou a aldeia Piaraçu na última quarta (2), e foi recebida pelo cacique Raoni. Durante a visita, feita em parceria com a organização Re:wild, fundada por um grupo de cientistas e pelo ator Leonardo DiCaprio, a artista conversou por algumas horas com Raoni e outras lideranças locais, conhecendo de perto a cultura indígena e os desafios enfrentados pela comunidade, como o desmatamento e o garimpo ilegal. (Com informações da revista Veja)

