Celebridades Luma de Oliveira diz que ganhou dois quilos e pede cintura de volta

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

"Se alguém achou, pode devolver que é minha", diverte-se modelo de 56 anos, musa da década de 90 Foto: Reprodução/Instagram "Se alguém achou, pode devolver que é minha", diverte-se modelo de 56 anos, musa da década de 90. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luma de Oliveira, uma dois maiores sex-symbols das décadas de 1980 e 1990 no Brasil, posou de maiô em uma foto publicada no Instagram e reclarmou do ganho de peso. “E já na primeira semana do ano, tenho um ganho significativo: dois quilos!”, afirmou a modelo.

Sempre lembrada por ter sido das grandes rainhas de bateria do Carnaval carioca, ela ainda fez graça com as novas formas. “Se alguém achou uma cintura, pode devolver que é minha”, avisou. Os fãs, no entanto, discordaram. “Perfeita”, afirmou um internauta. “Maravilhosa”, disse outro.

