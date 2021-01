Variedades Veja quais serão as estreias do ano no cinema

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As datas de lançamento, entretanto, podem ser alteradas devido às restrições impostas. (Foto: Divulgação)

Quais tramas vão acompanhar sua pipoca do fim de semana ou vão te entreter no seu sofá em 2021 Confira algumas das produções que prometem agitar o ano. As datas de lançamento podem ser alteradas devido às restrições impostas para conter o avanço da pandemia do coronavírus.

Janeiro

– Ema

– A delicadeza é azul

– O império de Pierre Cardin

– Pinóquio

– A mulher que fugiu

– A boa esposa

– Que mal eu fiz a Deus? 2

– Dente por dente

– O bom médico

– Os melhores anos de uma vida

Fevereiro

– Cinderella

– King’s Man – A origem

– Depois a louca sou eu

– Tom & Jerry

– Alice e Peter – Onde nascem os sonhos

– O atirador

– Notre Dame

– Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa

– Cash truck

– Amarração do amor

Março

– Mundo em caos

– Raya e o último dragão

– Mais que especiais

– The father

– Anônimo

– Intervenção

– Mães de verdade

– The many saints of Newark

– O auto da boa mentira

– Crocodilos – A morte te espera

– Nomadland

– Morbius

– Além das montanhas

– Bela vingança

– Boss level

– 45 do segundo tempo

– Ainbo – A menina da Amazônia

Abril

– 007 – Sem tempo para morrer

– Pedro Coelho 2 – O fugitivo

– SuperNova

– Quem vai ficar com Mario?

– Bagdá vive em mim

– Predestinado

– Marighella

– Bios

– Mortal Kombat

– Um pai extraordinário

– Um lugar silencioso 2

– Ron’s gone wrong

– Viúva negra

Maio

– Blackbird

– Case comigo

– Godzilla vs Kong

– Espiral – O legado de Jogos Mortais

– Free guy – assumindo o controle

– Velozes e furiosos 9

– Abe

Junho

– Cruella

– Invocação do mal 3 – A ordem do demônio

– Spirit – O indomável

– Ghostbusters – Mais além

– Turma da Mônica – Lições

– Venom – Tempo de carnificina

Julho

– Minions 2 – A origem de Gru

– Top Gun – Maverick

– Uncharted

– Space jam 2

– Juntos e enrolados

– Old

– The tomorrow war

– The Georgetown Project

Agosto

– Hotel Transylvania 4

– Esquadrão Suicida

– Terapia da vingança

– Deep water

– A liga de monstros

– Em um bairro de Nova York

– Dupla explosiva 2

– Nas ondas da fé

– A lenda de Candyman

Setembro

– O livro dos prazeres

– Paw Patrol – The movie

– Don’t breathe 2

– A sogra perfeita

– Uma noite de crime – A fronteira

– Respect – A história de Aretha Franklin

– Morte no Nilo

– L.O.C.A

– Man from Toronto

– The bad guys

– Dragonkeeper

– Dark harvest

– Duna

Outubro

– My little pony

– Diários de intercâmbio

– A família Addams 2

– Halloween kills – O terror continua

– The last duel

– G.I. Joe – Snake eyes

– Combinado não sai caro

– Eternos

Novembro

– Jackass 4

– Untitled Elvis film

– Missão: Impossível 7

– Uma fada veio me visitar

Dezembro

– King Richard

– Amor, sublime amor

– American underdog – The Kurt Warner story

– Homem-aranha 3

– Matrix 4

– Sing 2

– The nightingale

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades