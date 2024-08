Mundo Macron elogia Lula por posição do Brasil em relação às eleições na Venezuela

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

O presidente francês falou por telefone com Lula. Foto: Ricardo Stuckert/PR O presidente francês falou por telefone com Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da França, Emmanuel Macron, demonstrou apoio à postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o resultado das eleições na Venezuela. Em uma publicação em português em suas redes sociais, Macron afirmou estar “junto com Lula” no apoio à “aspiração do povo venezuelano por uma eleição transparente”.

“Com o presidente Lula, apoiamos o anseio do povo venezuelano por uma eleição transparente. Essa demanda está no cerne de qualquer democracia”, declarou Macron.

Antes da postagem, o presidente francês falou por telefone com Lula. Conforme o Itamaraty, Macron elogiou a iniciativa do Brasil ao emitir uma nota conjunta com Colômbia e México na semana passada, na qual os três países pedem divulgação das atas eleitorais. O presidente francês também “elogiou a posição do País (Brasil) de estimulo ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana”, disse ainda o Itamaraty, em nota.

Além do comunicado conjunto com Colômbia e México, Lula cobrou na semana passada do governo venezuelano a divulgação das atas eleitorais, documentos que registram votos e o resultado em cada local de votação e que ainda não foram divulgadas oficialmente por Caracas.

A oposição venezuelana alega que o candidato oposicionista Edmundo González venceu, com base na contagem das atas eleitorais. Os Estados Unidos reconheceram vitória de González. No sábado (3), uma contagem independente das atas eleitorais feita pela agência de notícias Associated Press indicou que o candidato oposicionista venceu o pleito com uma diferença de 500 mil votos.

A Venezuela foi às urnas na semana passada, e o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que corresponde à Justiça eleitoral na Venezuela, anunciou vitória de Maduro mesmo sem divulgar as atas eleitorais. O CNE, que é comandando por um aliado do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alegou demora no sistema de contagem de votos por conta de um ataque cibernético.

A oposição disse ter tido acesso a mais de 80% das atas por meio de representantes que compareceram à grande maioria dos locais de votação, e criou um site onde colocou todos os documentos. A checagem da Associated Press foi feita com base nessas atas.

Edmundo González

Edmundo González, opositor a Nicolás Maduro, se autoproclamou o novo presidente da Venezuela nesta segunda-feira (5). A oposição, liderada por González e por María Corina Machado, contesta o resultado da eleição desde o dia da votação, em 28 de julho.

“Nós vencemos esta eleição sem qualquer discussão. Foi uma avalanche eleitoral, cheia de energia e com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática e com resultados irreversíveis. Agora, cabe a todos nós fazer respeitar a voz do povo. Procede-se, de imediato, à proclamação de Edmundo González Urrutia como presidente eleito da República”, disse comunicado assinado por González e por María Corina Machado, líderes da oposição.

A autoproclamação de González tem caráter simbólico, porque segundo a legislação venezuelana quem tem poder legal de proclamar um novo presidente é o CNE.

