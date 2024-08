Olimpíada Paris 2024: Brasil perde para os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei masculino

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O time de Bernardinho cometeu muitas falhas na competição. Foto: Gaspar Nóbrega/COB O time de Bernardinho cometeu muitas falhas na competição. (Foto: Gaspar Nóbrega/COB) Foto: Gaspar Nóbrega/COB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma campanha decepcionante com apenas uma vitória em quatro jogos, a Seleção brasileira masculina de vôlei se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris após ser derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 1 (parciais de 26-24, 30-28, 25-19 e 25-19), nessa segunda-feira (5) na Arena Paris Sul, em partida válida pelas quartas de final da competição.

Com o fraco desempenho, a Seleção terminou a competição na oitava posição. Foi a pior colocação da Seleção masculina de vôlei desde os Jogos de Munique, disputados em 1972. Há 52 anos, a equipe também ficou em oitavo lugar. A única vez em que o Brasil ficou em uma posição abaixo da oitava foi nas Olimpíadas de 1968. Naquela edição, disputada na Cidade do México, a seleção terminou em nono lugar. Desde Sydney, em 2000, a equipe verde e amarela não caía antes das semifinais.

Para os Jogos de Paris, houve uma mudança no torneio olímpico de vôlei. Pela primeira vez, foram formados três grupos, com quatro times. Os dois primeiros colocados de cada chave avançaram às quartas, assim como os dois melhores terceiros. O Brasil passou de fase justamente como melhor terceiro, com uma vitória e duas derrotas.

A equipe do técnico Bernardinho até começou bem a disputa do primeiro set, chegando a abrir uma vantagem de cinco pontos (13 a 8), mas, comandado pelo ponteiro DeFalco, a equipe norte-americana conseguiu equilibrar as ações e fechou a etapa com vitória de 26 a 24.

O segundo set começou com os Estados Unidos dominantes, convertendo seus ataques e mostrando solidez na defesa para abrir uma vantagem de seis pontos (16 a 10). Porém, o técnico Bernardinho realizou duas mudanças que mudaram o panorama do confronto, as entradas de Alan e Adriano nos lugares de Darlan e Leal. Com mais efetividade no ataque e mais segurança na defesa o Brasil se recuperou para conseguir a virada para fechar em 30 a 28.

Entretanto, a Seleção brasileira não conseguiu aproveitar o bom momento na partida e foi muito mal no terceiro set. O time de Bernardinho cometeu muitas falhas e não conseguiu em nenhum momento ficar à frente do placar do set, que foi fechado em 25 a 19.

No quarto e derradeiro set, o Brasil até começou melhor, abrindo uma pequena vantagem nos minutos iniciais. Porém os norte-americanos assumiram o comando das ações e, mesmo permitindo que a Seleção brasileira empatasse em alguns momentos, mostraram superioridade para vencerem por 25 a 19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Olimpíada

https://www.osul.com.br/paris-2024-brasil-perde-para-os-estados-unidos-nas-quartas-de-final-do-volei-masculino/

Paris 2024: Brasil perde para os Estados Unidos nas quartas de final do vôlei masculino

2024-08-05