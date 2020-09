Magazine Madonna agradece carinho de brasileiros e diz: “Saudades”

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Madonna prepara filme autobiográfico. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Madonna realizou uma live na madrugada desta sexta-feira (11) para anunciar que está preparando um filme autobiográfico, com a ajuda da roteirista Diablo Cody. A cantora respondeu dúvidas dos fãs, já adiantou que não se tratará de um musical, e até notou os brasileiros nos comentários.

“Que legal, você tem muitos fãs brasileiros”, disse Diablo.

“Sim, são muitos fãs brasileiros. Estamos com saudades, Brasil. Estou triste por nunca poder ir com a ‘Madame X Tour’ (a turnê do último álbum)”, disse Madonna.

Justamente falando na turnê é que a artista se mostrou chateada por ter que cancelar diversos shows antes da hora. Antes mesmo da pandemia, a loira já sofria com lesões.

“Agora estou escrevendo o filme, cuidando dos meus filhos e das minhas lesões, fazendo fisioterapia. Adoraria gravar mais músicas, mas não tenho como fazer agora”, explicou.

Com um tom descontraído, as autoras do futuro filme mostraram que escrevem e bebem ao mesmo tempo. Madonna relembrou que já foi alvo de interesse de outros filmes biográficos, mas nunca quis que outras pessoas contassem a sua história.

“Muitos tentaram fazer esse filme, eu disse que ia lançar uma bomba nas casas delas. Eu não vou deixar ninguém contar a minha própria história. Eu é quem estou contando. É quase uma terapia.”

Dias antes da live, a Rainha do pop já tinha dado indícios de que investiria numa produção cinematográfica.

“Quando está presa em casa com várias lesões, o que você faz? Escreve um filme com Diablo Cody sobre…”, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine