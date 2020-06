Celebridades Madonna posa com os filhos e dispara: “Feliz Dia dos Pais para mim”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Nas fotos, Madonna aparece com os filhos, mas em nenhuma delas está com todos eles juntos Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Madonna publicou uma série de fotos no Instagram com seus seus filhos e mandou um recado neste domingo (21), quando se celebra o Dia dos Pais nos Estados Unidos e parte da Europa.

“Feliz Dia dos Pais para mim e para cada um aí fora fazendo o seu melhor para guiar, inspirar e ensinar”, disparou a cantora de 61 anos, autora de hinos como Like a Virgin e Isla Bonita.

Nas fotos, Madonna aparece com os filhos, mas em nenhuma delas está com todos eles juntos. Ela é mãe de Lourdes Maria, de 23 anos, com o coreógrafo Carlos Léon; Rocco, de 19, com o cineasta Guy Ritchie, e David Banda, de 14, que ela adotou quando ainda era casada com ele. Há ainda Mercy James, também de 14, e as gêmeas Estelle e Estere, de 7, também adotadas.

