Celebridades Após ser mencionada na briga entre Anitta e Ludmilla, Ivete Sangalo comenta polêmica: “Perda de tempo”

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

A artista também afirma que prefere falar de fatos que tenham relevância do que se envolver em fofocas Foto: Divulgação

Sem citar os nomes de Anitta e Ludmilla, Ivete Sangalo falou pela primeira vez sobre a briga entre as duas cantoras, na qual foi mencionada. Na semana passada, um áudio de Anitta divulgado pela própria Ludmilla revelou um suposto desentendimento entre a funkeira e a baiana após o lançamento de “Onda Diferente”.

Em entrevista por vídeo ao “Domingão do Faustão”, da TV Globo, deste domingo (21), o apresentador Fausto Silva quis saber a opinião de Ivete sobre as polêmicas e fofocas que dominaram as redes sociais nos últimos dias. A artista usou expressões como “perda de tempo”, “atitude mesquinha” e “não tenho paciência para isso” para comentar o assunto.

“A gente já tem muito assunto difícil pra lidar. Acho importante quando você reconhece a sua essência, sua verdade. Não há nada que o outro diga que possa colocar em risco a sua integridade”, disse a cantora.

“Quando você responde a isso, canaliza isso, quando você é um amplificador dessas ideias negativas, você acaba reforçando aquela atitude, que é uma atitude mesquinha, sem nenhuma estrutura emocional. Dentro dos meus 25 anos de carreira, da minha experiência como ser humano e das prioridades que regem a minha vida, entendo que isso, definitivamente, é uma perda de tempo”, completou Ivete.

A artista também afirma que prefere falar de fatos que tenham relevância do que se envolver em fofocas: “Prefiro ser um canal para falar de coisas que têm relevância, como a discussão sobre o racismo. Me fortaleço vendo que isso se transformou numa discussão diária, permanente, falar de fato em um assunto que tem relevância. Não fofoca, não “disse me disse”. Vamos nos utilizar para falar de fatos de relevância”, afirmou.

“Eu tenho vergonha de pegar o meu tempo e destinar a essas arestas de quem não tem o que fazer. Eu não tenho paciência com isso”, finalizou Ivete.

