Mãe recomendou que Kim Kardashian se divorciasse de Kanye West

8 de janeiro de 2021

Kim e Kanye se casaram em 2014 e têm quatro filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Kim Kardashian decidiu se divorciar de vez de Kanye West depois que sua mãe, Kris Jenner, lhe disse: “Acabou”.

Uma fonte próxima do casal famoso informou ao The Sun que Kim e Kanye têm vivido separados pelo menos desde o último mês de maio, e disse que Kris pediu para sua filha “colocar ela mesma em primeiro lugar”. “Kim tem se encontrado com sua advogada de divórcio em segredo há meses. E, durante as férias, Kris disse a ela que a situação não poderia se arrastar por mais tempo, então Kim oficialmente mudou-se para acabar com as coisas”, afirmou.

O contato adicionou: “Kris acha que Kanye está fora de controle e é ‘ruim para a marca da família’. Ela não consegue suportar ver o quão infeliz Kim está”.

Outra fonte do jornal britânico também falou da influência que Kris Jenner teve sobre a decisão da socialite de 40 anos: “Kim não tomou essa decisão sozinha. Kris tem mexido com o coração de sua filha para persuadi-la a fazer a coisa certa, que é chutar Kanye. Ele deixou de ter utilidade e é hora de ser cortado”.

Em maio de 2020, o The Sun havia noticiado que Kim e Kanye estavam vivendo em “cantos separados” de sua mansão. “Kim está ficando louca, já que ela está acostumada a estar em movimento. Também é muito tempo sozinha com as crianças para ela”, disse um contato do veículo. “Ela está frustrada com Kanye e acha que ele não está lidando com as responsabilidades familiares. Eles têm ficado em lados opostos da casa para manter as coisas civis.”

Os rumores de que o casamento dos dois famosos estava chegando ao fim tomaram conta das redes sociais em julho de 2020, quando Kanye disse, em um comício após anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, que impediu sua esposa de abortar a primeira filha que eles tiveram.

O casal continuou junto – mas, no último domingo (3), fontes do site Hollywood Life anunciaram que o divórcio é iminente. O jornal americano New York Post também apontou que a candidatura do rapper foi a gota d’água para Kim, e o maquiador e empresário Jeffree Star chegou a fomentar os boatos de que Kanye teria tido um affair com ele.

Kim e Kanye se casaram em 2014 e têm quatro filhos: North, de 7 anos; Saint, de 5; Chicago, de 2 e Psalm, de 1 ano.

Presentes de Natal

Eles gastaram US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões) em presentes de Natal um para o outro, embora haja relatos de que os dois estão prestes a se divorciar.

De acordo com fontes do TMZ, o rapper de 43 anos comprou para a sua esposa cinco carros Mercedes-Maybach GLS 600 de última geração – com cada um deles avaliado em torno de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1,06 milhão). A socialite de 40 anos, por sua vez, teria presenteado o marido com várias peças de James Turrell, de quem Kanye é fã. As obras do artista plástico dadas por Kim somam cerca de US$ 1 milhão também.

Apesar do site americano apontar que o casal passou o Natal junto com os filhos, Kim apareceu sem sua aliança de casamento em uma foto capturada nessa data e compartilhada no Instagram.

Quando combinados, os patrimônios do casal somam mais de US$ 2 bilhões (R$ 10,62 bilhões), segundo a Forbes. Isso porque, além de Kanye ser rapper e Kim estrelar o reality “Keeping Up with the Kardashians”, ambos também são empresários: Kanye é dono da marca Yeezy e Kim é CEO da SKIMS e das linhas KKW Beauty e KKW Fragrance, apenas para citar alguns dos investimentos deles.

