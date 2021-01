A atriz Vanessa Hudgens está namorando com o jogador de beisebol Cole Tucker. O relacionamento da ex-estrela da franquia “High School Musical” com o atleta foi noticiado pelo site E! News.

A publicação relata que os dois oficializaram o namoro após passarem o réveillon juntos e em seguida a várias semanas de encontros depois de serem apresentados por amigos em comum no dia 22 de novembro do ano passado.

Atleta do Pittsburgh Pirates, Tucker tem 24 anos, oito a menos que a atriz. A imprensa norte-americana relata que o pedido de namoro partiu do jogador. Os assessores pessoais das duas celebridades não responderam aos questionamentos da imprensa internacional sobre o relacionamento.

O romance entre Hudgens e Tucker é o primeiro relacionamento sério da atriz desde o término de seu namoro de nove anos com o ator Austin Butler.

Na época, o fim da relação foi atribuído à carreira em ascensão do astro, presente no elenco de “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019) e futuro protagonista da cinebiografia de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann e com a presença de Tom Hanks no elenco.

Antes de Butler, quando ainda estrelava os filmes de “High School Musical”, Hudgens namorou seu colega de elenco Zac Efron. Os dois ficaram juntos entre 2005 e 2010.