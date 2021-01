Variedades Fãs acreditam que “Os Simpsons” previu invasão do Congresso dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Episódio com a suposta previsão mostra Guerra Civil em curso nos EUA após eleições presidenciais. (Foto: Reprodução)

Os fãs do desenho animado “Os Simpsons” acreditam que os produtores da série fizeram mais uma previsão acertada da realidade. Espectadores da animação estão apontando paralelos entre a história do quarto episódio da 32ª temporada do desenho com a invasão do Congresso dos Estados Unidos ocorrida no meio desta semana, e fomentada pelo presidente do país, Donald Trump.

Com o título “Treehouse of Horror XXXI” o episódio é o tradicional especial de Halloween presente em todas as temporadas do desenho. Exibida na TV norte-americana no dia 1º de novembro do ano passado, a animação mostra os Estados Unidos em meio a uma Guerra Civil após Homer Simpson esquecer de votar nas eleições. A cidade de Springfield apresenta ares apocalípticos em meio aos confrontos ocorridos antes da posse do novo presidente.

No fim do do episódio, Homer aparece sentado desolado no telhado de sua casa, usando uma armadura feita com utensílios de cozinha para se proteger dos confrontos armados que tomaram sua cidade.

Na avaliação de alguns fãs da série, a invasão ao Capitólio dialoga com o cenário desolador apresentado no episódio e a armadura pouco usual de Homer lembra as vestimentas estranhas de alguns dos invasores do Congresso.

“Os Simpsons agora previram o país em chamas!”, escreveu uma pessoa no Twitter compartilhando uma cena do episódio. “Sem chance, sério que eles previram uma guerra civil?”, perguntou outra. “Apenas os Simpsons podem nos dizer o que vai acontecer…”, brincou mais alguém. Dentre as outras previsões acertadas dos produtores de “Os Simpsons” ao longo das 32 temporadas do desenho constam a eleição de Donald Trump como presidente, a previsão da vestimenta que a cantora Lady Gaga utilizaria em uma edição do SuperBowl e a criação do iPod e do jogo “Guitar Hero”. Recentemente, foi mostrado como eles também previram o fechamento da rede de brinquedos Toys ‘R’ Us. Em junho do ano passado os fãs do desenho apontaram outra previsão acertada feita pelos roteiristas do desenho animado criado por Matt Groening. A previsão foi exibida na primeira temporada da produção, quando Bart Simpson quebra e rouba a cabeça da estátua de Jebediah Springfield, fundador da cidade de Minneapolis. Em meio às manifestações que ocorreram em 2020 em várias cidades dos Estados Unidos, foram destruídas diversas estátuas de figuras que entraram para a história por suas atividades escravistas. Na cidade de Boston, por exemplo, arrancaram a cabeça de uma estátua em homenagem ao navegador italiano Cristóvão Colombo, “descobridor da América”.

