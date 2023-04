Acontece Mágica e motivação marcam último dia do 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento promovido pela Fecomércio-RS aconteceu em Torres. Foto: Leo Selau Foto: Leo Selau

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tema “Descanso preferencialmente aos domingos e repouso após o sétimo dia – Negociação Coletiva”, o desembargador do TRT da 4º Região João Pedro Silvestrin e o advogado e professor Antônio Galvão encerraram o 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho. No debate, mediado pelo advogado e consultor da Fecomércio-RS Flávio Obino Filho, os participantes abordaram tópicos como folgas compensatórias, escalas e descanso semanal remunerado, entre outros.

Para finalizar a programação, Marco Zanqueta ministrou a palestra “Mágica: você é o protagonista deste grande palco – É lúdico, mas o papo é sério”. Na divertida explanação, Zanqueta falou sobre desafios, oportunidades e mudanças. “A grande magia está no planejamento. Temos que nos preparar.”

Ao final, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, agradeceu a participação do público e destacou a importância do encontro para o setor. Entre os dias 13 e 15 de abril, a cidade de Torres sediou o tradicional evento da Fecomércio-RS. Com o objetivo de debater e trocar experiências na área de relações sindicais e de trabalho, a sétima edição do congresso reuniu cerca de 200 pessoas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/magica-e-motivacao-marcam-ultimo-dia-do-7o-congresso-de-relacoes-sindicais-e-do-trabalho/

Mágica e motivação marcam último dia do 7º Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho

2023-04-18