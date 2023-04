O Grêmio segue com problemas no departamento médico. Desta vez, o volante Villasanti precisará passar por uma operação após sofrer múltiplas fraturas na face no osso zigomático, segundo o boletim médico divulgado pelo clube gaúcho.

A lesão aconteceu durante a estreia do Brasileirão contra o Santos, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. O volante se chocou com Kannemann no final do primeiro tempo e não voltou para a segunda etapa. A cirurgia acontece nos próximos dias.