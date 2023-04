Inter Conselho Deliberativo do Inter aprova balanço financeiro da temporada de 2022

O Colorado fechou o exercício da temporada passada com um superávit 1.032.000 reais Foto: Divulgação O Colorado fechou o exercício da temporada passada com um superávit 1.032.000 reais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (17), o Conselho Deliberativo do Inter aprovou pela aprovação do balanço financeiro apresentado pela gestão do Clube referente ao ano de 2022. O Colorado fechou o exercício da temporada passada com um superávit 1.032.000 reais.

A aprovação das contas já foi sugerida pelo Conselho Fiscal do Inter. Além de atingir o superávit pelo segundo ano consecutivo, o de 2022 foi superior em 31% comparado ao de 2021. O Colorado também registrou na temporada passada a maior receita de sua história, que chegou à casa dos 466 milhões de reais.

O número foi atingido graças a uma série de medidas, entre elas a venda de jogadores, controle de despesas e custos, a chegada de novos patrocinadores e o crescimento do quadro social, que superou a marca de 100 mil matrículas ativas pela primeira vez depois da pandemia.

