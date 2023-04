Grêmio Torcedor do Grêmio é preso por injúria racial na partida contra o Santos pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Homem foi retirado do Alfredo Jaconi ainda durante a partida Foto: Reprodução Homem foi retirado do Alfredo Jaconi ainda durante a partida (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Além das brigas entre torcidas, um caso de injúria racial foi registrado na partida entre Grêmio e Santos, no estádio Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. Um torcedor do Grêmio teria feito o gesto de passar a mão no braço para dois torcedores indicando a sua cor de pele. O suspeito foi retirado da arquibancada e foi preso pela Brigada Militar.

O Tricolor afirmou que identificou o suspeito, que não é sócio do clube. O Grêmio acompanhou a vítima até a delegacia e prestou a assistência necessária.

Em nota divulgada pelo Juventude, os danos causados pelas brigas será de responsabilidade do Grêmio. Ainda no comunicado, o dono do estádio afirma que após a partida se deu início as tratativas entre as diretorias para os custos dos concertos. O valor para os custos ainda não foi divulgado.

https://www.osul.com.br/torcedor-do-gremio-e-preso-por-injuria-racial-na-partida-contra-o-santos-pelo-brasileirao/

2023-04-18