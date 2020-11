Colunistas Magoado com o veto para ministro do governo, Rodrigo Maia agora anuncia oposição a Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 9 de novembro de 2020

Rodrigo Maia surpreendeu ao afirmar que o DEM prefere Huck e Dória. (Foto: Divulgação)

Após ser rejeitado na tentativa de se aproximar do presidente Jair Bolsonaro, para obter um ministério, o deputado Rodrigo Maia decidiu dar o troco. A rejeição do seu nome para um ministério levou Maia a anunciar neste domingo, que ele e o DEM ficarão contra a candidatura de Jair Bolsonaro em 2022. Ao mesmo tempo ele retomou as articulações para mudar o Regimento Interno e buscar mais um mandato como presidente da Câmara. Maia sinalizou que “nós estaremos com Luciano Huck ou João Dória”, pré-candidatos que pretendem se opor ao projeto de Jair Bolsonaro em 2022. O que causa surpresa é que o anúncio de Rodrigo Maia não representa uma decisão da executiva nacional do DEM, partido que possui atualmente vários cargos estratégicos no governo do presidente Jair Bolsonaro.

Bivar forjou o “Inquérito das Fake News” ?

A denúncia do deputado federal gacúho Nereu Crispim, ex-presidente regional do PSL, é clara: as informações que embasaram o Inquérito das Fake News (INQ) 4781, instaurado com o objetivo de investigar a existência de notícias fraudulentas, fora forjadas.

Brigado com Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, Crispim admite agora que foi usado para induzir o STF a abrir o inquérito, “com o objeto de afastar o presidente Jair Bolsonaro, e de manter o monopólio financeiro, controlando as verbas milionárias dos Fundos Partidário e Eleitoral”. Estamos falando de cerca de R$ 300 milhões. Crispim alerta que ” crime está em curso” e que em função das informações forjadas, “as prisões determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes foram foram ilegais.”

Alerta de Marco Aurélio

Voto vencido no julgamento da legalidade do Inquérito das Fake News em 18 de junho deste ano, o ministro Marco Aurélio já advertia que, com base nos autos, “estamos diante de inquérito natimorto” e “não há como salvá-lo”. O voto do Ministro, apesar de único divergente (o resultado foi 10 x 1), se mostra como o mais técnico. Isto porque, conforme exposto por Marco Aurélio, “se o órgão que acusa é o mesmo que julga não há garantia de imparcialidade”.

Felipe Neto continua tentando se explicar sobre indiciamento por corrupção de menores

O Youtuber, que ganhou fama após criticar o presidente Jair Bolsonaro, agora tenta explicar seu indiciamento em processo por corrupção de menores.Ele nega as acusações e, apesar da investigação ter sido conduzida com acompanhamento do Ministério Publico, agora traz a desculpa de que tem sido alvo de ataques sistemáticos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a quem ele vem fazendo muitas críticas recentemente. “A partir de hoje a gente vai viver uma loucura e vou precisar de vocês como nunca precisei na vida”, disse Neto aos seguidores no começo da live, na qual foi assistido por um advogado. A acusação é séria: divulgar material impróprio para crianças e adolescentes em seu canal no Youtube. Em nota, a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DF) informou que as investigações começaram após expediente enviado pelo Ministério da Justiça e Segurança.

Semana que pode mudar cenário eleitoral em Porto Alegre

Dois eventos podem mudar o cenário da eleição em Porto Alegre esta semana: por um lado, o processo de impeachment do prefeito tucano Marchezan Junior , candidato à reeleição, ou a sua continuidade por mais 28 dias como quer a Câmara. Por outro lado, o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do recurso do Ministério Publico, pedindo a impugnação do candidato a vice, André Cechini (Patriota) na chapa do candidato José Fortunati (PTB). Qualquer fragilidade legal destas duas candidaturas, poderá estimular um ambiente de voto útil em favor de outros candidatos.

