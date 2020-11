Colunistas Jair Bolsonaro: “Temos que expulsar o comunismo do Brasil”

Por Flavio Pereira | 10 de novembro de 2020

Jair Bolsonaro realizou ontem mais uma "live eleitoral". (Foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou mais uma live realizada ontem para divulgar candidatos que têm o seu apoio e reafirmar sua pregação contra os partidos de esquerda. Bolsonaro comentou ainda o fato de muitos partidos de esquerda esconderem, nesta eleição, símbolos tradicionais como a cor vermelha e a foice e o martelo:

“Alguns partidos usavam a cor vermelha, tinham uma estrela bonita e uma foice. Não podemos votar nesses partidos. Temos que expulsar o comunismo do Brasil”, disse Bolsonaro.

Decisão do TRE gaúcho pode impugnar votos dados à chapa de José Fortunati e estimular voto útil

A decisão foi unânime: o Tribunal Regional Eleitoral gaúcho deu provimento ao recurso do Ministério Público e indeferiu o registro de candidatura do médico André Cecchini, na chapa Fortunatti/Cecchini à Prefeitura de Porto Alegre. Os votos dados a Fortunati poderão ser impugnados.

O TRE entendeu pela ausência de demonstração de que o candidato estava filiado ao partido Patriota na data limite para se candidatar por esta agremiação em 4 de abril.

Diante do término do prazo para troca de integrantes da chapa, a coligação liderada por José Fortunati, pela decisão do Tribunal, fica inabilitada e impossibilitada de disputar a prefeitura de Porto Alegre.

Esta decisão é prejudicial aos interesses da coligação, na medida em que estimula o chamado voto útil, que será direcionado para outras candidaturas.

Decisão do TRE muda rotina de Fortunati

Ontem à tarde, José Fortunati suspendeu eventos previstos na sua agenda. Um comunicado da coligação “Porto Alegre Somos Todos Nós (PTB – Patriota – Podemos – PSC)” feito ontem informa que “confiamos que o TSE manterá a questão sob judice até reanálise da matéria, constatando que o Dr. André Cecchini está regularmente filiado ao seu partido — Patriota, dentro do prazo estabelecido por lei,”. A nota foi compartilhada por Fortunati em seu perfil no Twitter.

Ameaça de vazamento de processos faz STJ pedir ajuda do Exército

O STJ (Superior Tribunal de Justiça), que foi atacado por um hacker que invadiu o seu sistema informatizado na última terça-feira, continua mantendo em seu poder documentos e processos sigilosos que correm na Corte.

Ontem, especulava-se que o material em poder do hacker, em especial os 255 mil processos, venham a ser alvo de vazamento em massa de informações.

O Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro foi chamado para auxiliar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do STJ na restauração dos sistemas de informática.

Amazon confirma centro de distribuição no RS

O governo do Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira a notícia oficial da decisão da Amazon de instalar um centro de distribuição no Estado. A unidade da empresa fica sediada em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, e vai gerar mais de 500 empregos diretos. O centro de distribuição da Amazon na Grande Porto Alegre tem área total de 41 mil metros quadrados. Com a instalação da Amazon no Rio Grande do Sul, o Estado passa a contar com unidades operacionais de três das 10 maiores empresas do mundo (além da Amazon, o RS tem unidades da State Grid e da Toyota). A Amazon é a segunda empresa de maior valor de mercado no mundo.

