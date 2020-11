A torcida gremista ainda ficará mais alguns jogos sem ver Alisson e Maicon em campo. Isso porque os dois seguirão sendo desfalques nos próximo dois jogos, pelo menos. A dupla será avaliada ao longo da semana, mas só devem ser liberados para retornar aos treinos com o restante do grupo no final da semana. Dessa forma, ficam de fora dos jogos contra o Cuaibá, nesta quarta (18), pela Copa do Brasil, e Corinthians, no domingo (22), pelo Brasileiro.