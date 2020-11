A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores 2020. Dentre as escolhas, estão os ábitros que apitarão os jogos da dupla Grenal. Roberto Tobar, do Chile, apita Internacional x Boca Juniors, e Guillermo Guerrero, do Equador, será o responsável por Guaraní x Grêmio.

O Inter recebe o Boca Juniors no Beira-Rio, no dia 25 de novembro, às 21h30 (de Brasília). Já o tricolor, encara o Guaraní, no dia 26, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai.

Além da dupla, Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras e Santos completam as equipes brasileiras que seguem vivos na competição.