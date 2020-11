Esporte Base em ascensão: Grêmio promove subida de lateral para vaga de Orejuela

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Com urgência, o Grêmio promoveu a subida do lateral Vanderson, de 19 anos, ao time principal. Temporariamente, o jogador vem para o lugar de Orejuela, que está na seleção colombiana.

Vanderson foi chamado pela comissão técnica de Renato Portaluppi para compor o treino do time principal na segunda-feira. Ele também treinou nesta terça e ficará no banco de reservas contra o Cuiabá, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Com Orejuela fora, o Grêmio só teria à disposição Victor Ferraz para a posição, no jogo desta quarta-feira (18). Portanto, Vanderson foi chamado para compor os suplentes. O garoto é titular do sub-23 e vem disputando o Brasileirão de Aspirantes.

O jovem também foi vice-campeão da Copa São Paulo em 2020, e teve seu contrato renovado com o tricolor até 2022.

O Grêmio entra em campo na próxima quarta-feira (18), às 16h30, contra o Cuiabá, na Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a ida por 2 a 1 e se classifica com um empate. Se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Derrota a partir de dois gols elimina o time. Não há o critério de gol qualificado na competição.

