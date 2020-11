Esporte Inter dividirá vôo fretado com Atlético-MG para garantir Thiago Galhardo na partida desta quarta

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Thiago Galhardo e Guilherme Arana foram convocados no último sábado (14) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por Redação Rádio Grenal | 17 de novembro de 2020

O Inter colocará em pratica uma logística para contar com Thiago Galhardo na partida desta quarta-feira (18), contra o América-MG no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O meia-atacante foi convocado para a o jogo da seleção brasileira desta terça (17), contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa. Para ter a presença do artilheiro, o colorado contará com a ajuda do Atlético-MG. Isso porque os mineiros desejam contar com o lateral Guilherme Arana, também convocado para a seleção. O Galo faz partida atrasada pela sexta rodada do Brasileirão diante do Athletico-PR, em Belo Horizonte, às 20h.

Galhardo e Arana viajarão em voo fretado, direto de Montevidéu, para a capital mineira. O dois embarcarão ainda na madrugada de terça para quarta, após a partida diante do Uruguai.

A Seleção Brasileira joga pela quarta rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 contra o Uruguai, nesta terça-feira (17). O duelo acontece às 20h, no Estádio Centenário. Já o Inter, faz a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o América-MG nesta quarta-feira, às 21h30min, na Arena Independência. No jogo de ida, derrota em casa por 1 a 0. Para passar de fase, precisa vencer por dois gols de diferença. Como não há gol qualificado na competição, qualquer vitória colorada por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

