Notas Brasil Maior apoiador de Bolsonaro, Hang diz estar decepcionado

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Um dos maiores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Luciano Hang, das lojas Havan, descreve a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça como decepcionante. Ele classifica esta sexta-feira (24) como um “dia triste”, em que o seu “herói” deixou o governo federal. “A saída do Moro me deixa decepcionado. “

