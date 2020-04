Notas Mundo Huck diz que saída de Moro gera “enorme frustração”

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Após o anúncio da demissão de Sérgio Moro, diversas celebridades brasileiras foram às redes sociais para criticar e até fazer piada com a saída. O apresentador Luciano Huck foi um dos primeiros a se pronunciar, através de seu perfil no Twitter. “A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas”, escreveu.

