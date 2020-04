Notas Brasil Feliciano diz que saída de Moro é “coisa mais normal”

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

O deputado Marco Feliciano (sem partido) afirma que a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça deve ser encarada com naturalidade. Segundo ele, “mudança de ministro é a coisa mais normal do mundo”. Feliciano também diz que “197 juristas o antecederam no cargo de ministro da Justiça”. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil