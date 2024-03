Economia Maior fabricante de produtos para endodontia do Brasil completa 30 anos e amplia sede em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Nova sede da MK Life localiza-se no 4º Distrito da Capital Foto: Divulgação

Ao completar 30 anos, a MK Life – empresa gaúcha especializada em equipamentos e produtos para odontologia – inaugura uma nova sede no bairro 4º Distrito, em Porto Alegre. Com investimentos da ordem de R$ 15 milhões, a empresa, ao instalar uma nova área física – passa de 1 mil m² para 2 mil m² – foca na adequação à demanda do mercado.

“Estávamos com nossa capacidade estagnada por falta de espaço”, afirma o doutor Michel Klymus, CEO da MK Life, ao informar que a ampliação abrigará o novo centro de distribuição, mais laboratórios e aumentará a linha de produção.

Fundada em 1993 com o intuito de fabricar artigos e equipamentos para próteses, a MK Life, maior fabricante de produtos para endodontia do Brasil, já mirou no potencial do segmento que carecia de produtos com qualidade e tecnologia e no ano seguinte começou a importar materiais para odontologia. Em 2009, ampliou sua atuação com a aquisição de uma indústria de endodontia (limas) da Alemanha, transferindo-a para Porto Alegre, o que levou a MK Life a consolidar-se como a primeira e maior em seu segmento no Brasil.

Hoje, além de produzir, a empresa também trabalha com importação de materiais da República Tcheca, Estados Unidos, Itália, Alemanha e Suíça, países reconhecidos pela excelência na produção desse tipo de material. No entanto, como destaca Luciano Cardozo, CFO, a intenção da empresa ao expandir é também conquistar o mercado latino-americano – inicialmente Chile e Argentina – e fortalecer o e-commerce, que hoje é responsável por 30% do faturamento.

“Nossa ideia é atender com mais excelência ainda o consumidor final, que é o dentista, ofertando a entrega mais ágil”, afirma Cardozo, ao destacar que o comércio eletrônico entra com força no nordeste brasileiro.

“Na nova sede, teremos uma sala de treinamento para capacitar os cirurgiões dentistas com as mais avançadas e modernas tecnologias para tratamento de canal”, informou Klymus. Ele acrescenta que serão realizados cursos de endodontia mecanizada para atendimento pelos postos de saúde do SUS, o que reverterá em agilidade e qualidade nos tratamentos de canal. Uma parceria feita pela MK Life no ano passado com a prefeitura de Porto Alegre reduziu a fila de espera para tratamento de canal nos postos da Capital.

O evento de comemoração de 30 anos da MK Life terá a presença de importantes nomes da odontologia brasileira e uma homenagem ao professor doutor Marco Hungaro, um dos 10 maiores pesquisadores científicos da endodontia no mundo. A parte festiva será marcada com shows da cantora Sandra de Sá, da dupla Claus e Vanessa, e pista do DJ Ricardo Pont para convidados, nesta sexta-feira (15).

Maior fabricante de produtos para endodontia do Brasil completa 30 anos e amplia sede em Porto Alegre

2024-03-13