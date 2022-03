Notícias Maior feira de agricultura familiar no País, Expoagro-Afubra tem nova edição na cidade gaúcha de Rio Pardo

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento foi cancelado nos últimos dois anos, por causa da pandemia. (Foto: Divulgação/Expoagro Afubra)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cancelada nos dois últimos anos por causa da pandemia de coronavírus, a Expoagro-Afubra volta a ser realizada a partir desta quarta-feira (22) na cidade gaúcha de Rio Pardo (Região Central). Trata-se da maior feira da agricultura familiar no País, reunindo durante quatro dias 470 estandes em um parque às margens da rodovia BR-471.

Até o próximo sábado (26), os visitantes poderão adquirir uma série de itens diretamente dos produtores, além de participar de atividades em segmentos como economia e cultura. Oportuniza, ainda, a comercialização de plantas, flores artesanato rural e indígena.

O coordenador-geral do evento, Marco Antonio Dornelles, enaltece a retomada: “Até dezembro havia dúvidas em torno desta edição, mas outras feiras foram acontecendo e, felizmente, a nossa também se concretiza. Esse trabalho exigiu união de esforços e muito engajamento, de modo que o resultado já é efetivamente positivo”.

Ele cita como exemplo o crescente no número de empresas e entidades presentes no Parque: se em 2019 foram 430 expositores, agora são 470.

“Nossos parceiros deram um voto de confiança enorme, já que 70% deles não quiseram os recursos de volta após os cancelamentos de 2020 e 2021, optando por deixar os créditos para quando a Expoagro Afubra fosse retomada”, elogia. “Isso é gratificante e demonstra a importância da Feira para os negócios.”

Ainda conforme o dirigente, um grande diferencial neste ano é o acréscimo de um dia na programação: “Essa novidade vai proporcionar que as pessoas das cidades também possam conhecer nossa feira”. Ele também menciona o fato de que a Expoagro-Afubra vem reforçando a sua marca desde a primeira edição, há 20 anos:

“Lançamos a proposta da diversificação lá nos primeiros anos e ela vem em uma crescente, confirmada em público, atrações, negócios e em qualidade. Aqui os produtores rurais encontram o que há de mais moderno em termos de insumos, programas e máquinas”.

Após um longo e intenso período de estiagem, ele reforça que é nas dificuldades que os homens do campo buscam ainda mais por soluções e melhorias para suas propriedades. Inclusive, diferentes frentes de enfrentamento à seca estarão em evidência na programação e em soluções tecnológicas apresentadas pelos expositores.

Protocolos flexíveis

Situado na localidade de Rincão Del Rey, na zona rural de Rio Pardo, o Parque de Exposições da Expoagro-Afubra receberá o pessoal com medidas sanitárias flexíveis, previstas em decreto municipal publicado no dia 18 de março pelo prefeito Edivilson Meurer Brum.

O uso de máscara é opcional e não há exigência de passaporte vacinal. Durante os quatro dias de evento, estarão disponíveis dispensadores de álcool-gel e ambulatório da Unimed.

Abertura

Com a presença do vice-governador Rodolfo Vieira Júnior, a 20ª Expoagro-Afubra tem solenidade de abertura às 9h no palco principal do Espaço de Inovação do Agro, junto ao pórtico. Também participam a titular da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Sepadr), Silvana Covatti, além de parlamentares, autoridades e líderes do setor.

As boas-vindas a convidados e visitantes serão conduzidas pelo presidente da Afubra, Benício Albano Werner. Em seguida, está prevista uma apresentação do Coral da Afubra e da Banda do 7º Batalhão de Infantaria Blindado.

A infraestrutura para o evento foi finalizada na tarde desta terça-feira, dia 22, e conta com espaço para acomodar 270 pessoas sentadas no salão principal, mais 95 cadeiras disponibilizadas em cima do palco para autoridades nomeadas e músicos. Todo cerimonial será transmitido ao vivo YouTube e Facebook da Associação.

Por volta das 11h, será inaugurada a ampliação do Pavilhão 2 da Agricultura Familiar – a unidade 1 teve a sua fita descerrada em 2019, ano da última edição da Expoagro antes da interrupção pela pandemia., construído com recursos próprios da Afubra, ampliando para 3.480 metros quadrados.

Além dos estandes, o espaço abriga estrutura de apoio aos expositores. A lista inclui sala de manipulação e higienização de alimentos e produtos, câmara-fria, depósito de secos, salas da administração da feira, assessoria de imprensa e e banheiros para feirantes e visitantes. Também há espaço para serviços da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Unimed.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias