22 de março de 2022

O painel de controle do Windows serve para muitas coisas, desde customizar a aparência a instalar e desinstalar programas. (Foto: Reprodução)

O painel de controle do Windows serve para muitas coisas, desde customizar a aparência a instalar e desinstalar programas. Para um usuário mais curioso, é possível ajustar diferentes aspectos do sistema operacional, permitindo deixar tudo com a sua cara. Saiba mais sobre o assunto nas linhas abaixo, vai que você decide dar uma chance para essa função.

Funcionando como uma parte importante de praticamente todos os Windows lançados até hoje, o painel de controle serve para customizar e configurar vários aspectos do sistema operacional.

Ele trabalha como um centralizador de qualquer mudança que o usuário deseja fazer, desde algo cosmético como um papel de parede a algo mais complexo como a possibilidade de salvar cópias de backup de arquivos.

Para acessá-lo em versões recentes do Windows, basta abrir a lista de aplicativos e buscá-lo. Para versões mais antigas, essa opção encontra-se no menu inicial ou na parte de configurações.

As funções do painel de controle

Cada uma das opções disponíveis é direcionada a realizar algo dentro do sistema operacional do Windows. Sendo assim, os botões que aparecem na pasta do painel de controle servem como atalhos para suas respectivas funções. Abaixo você confere quais são:

Sistema e Segurança

Permitindo verificar o status do computador e do firewall, essa opção também auxilia em encontrar problemas comuns que podem assolar a máquina. Além disso, o usuário consegue analisar a quantidade de RAM e a velocidade do processador atual. Por último, itens como bateria, espaço do armazenamento e a realização de backup do sistema podem ser averiguadas nesta seção.

Rede e Internet

Se quiser conectar a uma rede de internet, conferir o status da rede e gerenciar dados do navegador, basta abrir essa parte dentro do painel de controle. Aqui também é possível excluir cookies e o histórico de navegação.

Hardware e Sons

Através dessa parte, o usuário consegue adicionar dispositivos como uma impressora ou um mouse. Também é liberada a alteração de uso para mídias como vídeo e áudio. Caso queira mexer na parte de som, configurações da bateria e de mobilidade do Windows, a pessoa pode fazê-lo a partir daqui.

Programas

Simples e direto: aqui é o local no qual o usuário poderá desinstalar programas, exibir atualizações, ativar ou desativar os recursos do Windows e alterar configurações padrão. Sendo assim, esta é a primeira parada quando quiser remover algum programa de seu computador.

Contas de Usuário

Aqui é possível adicionar ou remover as contas de usuários do computador. Você também consegue gerenciar credenciais tanto da web quanto do Windows. Por último, esta função do painel de controle serve para configurar contas de e-mail do Microsoft Outlook.

Aparência e Personalização

O principal local para customizações cosméticas no seu Windows. Aqui é permitido alterar as fontes, definir uso do mouse, mexer na barra de tarefas e de navegação. Além disso, caso o usuário tenha interesse, também é liberado ativar níveis de contraste, teclas de fácil acesso, usar leitor de tela e acomodar deficiência visual.

Relógio e Região

Se quiser mudar o formato de data e hora para se assemelhar a sua região, é aqui que você deve clicar. Vale ressaltar que você consegue alterar fuso horário e ainda adicionar relógios de locais diferentes para visualizar.

Facilidade de Acesso

Por último, mas não menos importante, essa função do painel de controle serve para liberar o uso de reconhecimento de fala em seu computador. Além disso, a partir dessa seção, o usuário pode dar liberdade para o Windows sugerir configurações e otimizações para uma experiência mais completa para a pessoa.

Com todas essas opções, fica fácil entender para o que serve o painel de controle do Windows. Além de dar total comando para o usuário, essas funções permitem que o computador fique com a cara de seu dono.

