Economia Maioria dos brasileiros com contas atrasadas priorizam pagar internet e celular em vez de outros serviços básicos

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

No levantamento, foram ouvidos consumidores inadimplentes há mais de 3 meses, de todas as capitais do País. (Foto: Reprodução)

A maioria dos brasileiros com contas atrasadas priorizam pagar internet e celular em vez de outros serviços básicos, segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. No levantamento, foram ouvidos consumidores inadimplentes há mais de 3 meses, de todas as capitais do País.

A pesquisa mostra que os consumidores pagam em dia primeiro as que são de uso diário e podem ter seus serviços cortados: a internet (66%) e o telefone (60%), seguidos pelas contas de água e luz (57%), TV por assinatura (50%), cartão de crédito (41%) e plano de saúde (41%).

Já os principais compromissos financeiros dos entrevistados são o cartão de crédito (84%), as contas de água/luz (80%), internet (77%), conta de telefone (75%) e empréstimos em banco ou financeiras (60%).

Entre as contas com maior tempo médio de atraso destacam-se parcelas a pagar em cheques pré-datados (13 meses), escola – faculdade – FIES (12 meses), empréstimo em banco ou financeira (9 meses), cartão de crédito (9 meses) e condomínio (8 meses).

“Ter como prioridade o pagamento das contas de internet e celular mostra o poder e a importância dessas ferramentas na vida da população. O importante é que o consumidor faça um controle dos seus gastos mensais e mantenha suas contas básicas dentro do previsto no orçamento. Anotar todos os compromissos financeiros e fazer um planejamento mensal inclusive dos gastos extras ajuda o consumidor a ter uma visão realista do quanto pode gastar”, afirma Merula Borges, especialista em finanças da CNDL.

Principais vilões

Ainda segundo a pesquisa, os principais vilões da inadimplência no país são o cartão de crédito (16%), as contas de água e luz (12%) e o cheque especial (10%).

O levantamento também mapeou quais são os compromissos financeiros em atraso que levaram à negativação dos consumidores inadimplentes. De acordo com os dados, os cartões de crédito (27%), os empréstimos em bancos e financeiras (18%) e o crediário (15%) lideram a lista das contas que deixaram os consumidores com o nome sujo.

“O consumidor inadimplente está devendo para os bancos e essas dívidas possuem juros altos. É preciso responsabilidade na tomada de crédito e verificar a disponibilidade financeira para quitação, assim como todas as taxas envolvidas na negociação. E para sair desta situação, ele precisa fazer uma boa negociação e um planejamento realista, sem que gere novos atrasos nos pagamentos das contas”, destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

