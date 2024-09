Economia Indicado para presidir o Banco Central, Gabriel Galípolo tem conversas “cordiais” com a oposição no Senado

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Desde segunda-feira (2), Galípolo já conversou com mais de 20 senadores. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Depois de o governo correr para tentar marcar para o início de setembro a sabatina no Senado do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC), o adiamento da votação em plenário para outubro acabou sendo visto com bons olhos pelo entorno do atual diretor de Política Monetária.

O entendimento é de que agora haverá mais tempo para que ele converse com todos os 81 senadores da Casa, incluindo os parlamentares da oposição e mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Desde segunda-feira (2), Galípolo já conversou com mais de 20 senadores, em encontros que vem sendo articulados pelo líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA). O economista vai pessoalmente aos gabinetes dos parlamentares e, muitas vezes, é recebido por mais de um integrante de um mesmo partido.

Na última quarta (4), ele teve encontros com pelo menos cinco parlamentares – entre eles Omar Aziz (PSD-AM), Fernando Dueire (MDB-PB), Margareth Buzetti (PSD-MT), Fernando Farias (MDB-AL) e Flavio Azevedo (PL-RN).

No Congresso, o que se comenta é que as reuniões são “amenas”, com perguntas sobre conjuntura econômica e política de juros. Até mesmo as conversas com integrantes da oposição acontecem em clima cordial, a portas fechadas e longe do clima de polarização que toma conta das redes sociais e de votações mais quentes no Plenário.

Segundo relatos de senadores, Galípolo responde a todas as perguntas, que vão do nível atual do dólar e queda da taxa de desemprego ao recorde da Bolsa e crescimento mais forte do PIB do que o esperado. Sobre a política monetária, ele vem repetindo o que está na ata do último comunicado do Copom – que todas as opções estão sobre a mesa, e que a decisão será técnica.

O adiamento para outubro também resolve outro problema: o período de silêncio que ocorre antes de reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom). Como a próxima está marcada para o dia 18, Galípolo não pode falar publicamente sobre juros entre os dias 11 e 23 deste mês – período que engloba a semana anterior à reunião até a divulgação da ata. A sabatina durante esse período, portanto, não seria aconselhável.

Além de manter boa relação com parlamentares de todos os partidos, há o entendimento de que a indicação é prerrogativa do Poder Executivo e, por isso, ninguém espera surpresas para sua aprovação. Outro ponto que conta a favor do economista é o fato de ele já ser diretor de Política Monetária e conhecer internamente o funcionamento do BC. Isso deve inibir votos contrários ao seu nome. (Análise/Álvaro Gribel/O Estado de S. Paulo)

